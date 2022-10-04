周玉蔻喊「我愛阿中」　陳時中吐「壓力很大」：太太沒嚇到就好

▲陳時中、周玉蔻。（圖／記者屠惠剛、黃克翔攝）

記者詹宜庭／台北報導

針對資深媒體人周玉蔻爭議言論，民進黨台北市長參選人陳時中3日表示，他不會在戰場上或其他狀況之下拋棄隊友，因此周玉蔻事件沒有所謂切不切割問題，強調成年人要自己負責、個人做事個人擔。另外，對於周玉蔻喊出「我愛阿中」，陳時中則回應，「壓力很大，人家喜歡我，我也不能說不行，太太沒有嚇到就好。」

周玉蔻日前猛轟國民黨台北市長參選人蔣萬安身世，不僅遭前中國小姐張淑娟提告，節目《辣新聞152》也被民視取消在新聞台聯播，國家通訊傳播委員會（NCC）更對《辣新聞152》在中二補選未查證開罰40萬。

對於外界質疑陳時中是否切割周玉蔻一事，陳3日接受《聯合報》專訪時表示，他絕不會在戰場上或其他狀況拋棄隊友、朋友，周玉蔻事件沒有所謂切不切割問題，吵這類的事情在民主素養來說是有問題的，因為個人做事個人擔，在以前不進步的社會才會一直牽扯、歸類，進步的社會就是自己做事自己負責。

陳時中也澄清，他與周玉蔻兩人從未一起吃過飯，只有在周玉蔻染疫時曾打電話關心她的狀況，要她好好養病休息，最近事件更是沒有聯繫，那些發言都是周玉蔻自己說的，並強調「成年人要自己負責」，大家都是獨立個體，要對自己做的事情負責。

至於周玉蔻曾喊「我愛阿中」，陳時中回應，「壓力很大，人家喜歡我，我也不能說不行，太太沒有嚇到就好。」，未來是否會再接受周玉蔻節目專訪，則要看題目內容。