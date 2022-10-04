韓國瑜復出了！輔選第一站挺王鴻薇　賣出一罈20萬元「韓國瑜酒」

▲前高雄市長韓國瑜輔選。（圖／翻攝王鴻薇臉書）

記者皮心瑀／台北報導

面對年底九合一大選，國民黨啟動助選團，成員中名單包括前高雄市長韓國瑜，也讓外界關注他合時復出輔選，而在 2日晚間，韓國瑜現身國民黨台北市議員王鴻薇的募款餐會，王鴻薇請他幫忙拍賣一罈「韓國瑜酒」，上頭有他的親筆簽名，最後則以20萬元賣出。

國民黨助選團由朱立倫擔任團長，還納入了前主席馬英九、吳敦義、江啟臣等人擔任榮譽團長， 組成了77人的浩大助選團。另外，黨內副主席、秘書長層級人士被列為副團長，包括連勝文、夏立言、曾永權、郝龍斌、胡志強、林政則、李乾龍、黃健庭等人，值得注意的是韓國瑜也在其中。

韓國瑜2日出席王鴻薇募款餐會力挺。王鴻薇表示，久未出江湖的韓國瑜，終究是人氣王，主持人一喊出來賓韓國瑜，大家就立馬尋找韓國瑜找他拍照。韓國瑜也很給面子，餐會尚未開始就到現場。

除了韓國瑜，前國民黨主席洪秀柱、立委高金素梅等人也出席餐會。洪秀柱致詞時也談到王鴻薇日前與媒體人周玉蔻北檢前大吵一事，批評周玉蔻怎麼可以說人家老公吃軟飯，王鴻薇轉述，「她見證我先生如何在我身旁支持愛護我，不過柱姐也直言，聽到我說『我老公愛我愛得要死』，她也覺得很受傷，因為在她身旁就少了一個這樣愛護支持她的人，否則她選總統就不會被換掉了。」