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傳「棄陳保黃」？蔣萬安有信心「不擔心」：這是陳時中要煩惱的

▲▼ 蔣萬安接受王淺秋「千秋萬事」專訪 。（圖／翻攝直撥）

▲蔣萬安接受王淺秋「千秋萬事」專訪 。（圖／翻攝直撥）

記者崔至雲／台北報導

距離九合一選舉投票僅剩下1個月多時間，日前媒體人周玉蔻風波拖累民進黨台北市長候選人陳時中的選情，外界認為，民進黨內部現在似乎有「棄陳保黃」的氛圍。對此，蔣萬安今（4）日回應，這應該是陳時中要擔心的，他則不擔心，相信民眾會選出最適合的人選。

根據TVBS最新民調顯示，國民黨候選人蔣萬安名列榜首，支持度為40%；無黨籍候選人黃珊珊支持度23%次之；陳時中支持度22%排名第三。蔣萬安今天上午接受王淺秋主持的廣播「千秋萬事」專訪，談論是否擔心綠白棄保，影響到他的選情？

蔣萬安回應，綠白之間如何棄保、選票要怎麼流動，應該是陳時中要比較擔心、民進黨要煩惱，他自己則是不會擔心，他也認為支持者不需要煩惱，相信選民會堅定的投票給蔣萬安，自己的目標也是吸納各方支持的力量，不要再做政治上的算計。

對於陳時中接受媒體專訪時提到，回頭看過去在指揮中心疫苗採購及防疫過程，他有自信的表示，給整體防疫成績85分、疫苗採購90分。蔣萬安酸爆，「到底哪裡來的自性啊？」民眾現在就是對於政府的很多防疫政策有很多不滿，民進黨就是覺得他都沒有錯，錯的都是別人，「是誰同意3+11的？是誰不公開疫苗採購？是誰結合媒體攻擊無辜的人？」這些民眾其實都不會忘記，民進黨有表達歉意嗎？做錯了有改進？民進黨一定要說清楚，自己也一定會在這個會期強力監督。

對於周玉蔻失言風波，陳時中接受媒體專訪時也回應，「壓力大」但太太沒有嚇到就好，蔣萬安也說，其實大家都知道陳時中、周玉蔻關係緊密，不僅近期陳上了周12次節目，很多防疫資訊也是都在節目披露，周更有至少3次違反傳染病防治法，但陳時中都是高高舉起、輕輕放下，這些種種，民進黨到底有沒有道德勇氣，對於這樣低劣的選擇風氣站出來譴責。
 

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