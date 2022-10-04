「民進黨對台北一直有恨意」　他分析賴清德發言：已經在棄陳保鄭

▲副總統賴清德與民進黨台北市長參選人陳時中同台。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

副總統賴清德日前出席民進黨台北市長參選人陳時中競選總部成立大會，致詞時因一句「台北市是疫情的開始」，引發各界關注。國民黨前台北市議員羅智強表示，民進黨對於台北，一直有一股恨意，從另一個角度來看，民進黨也已經在棄陳時中，而想保住同黨的桃園市長參選人鄭運鵬。

羅智強回顧，過去前瞻計畫時，行政院政委張景森說，「大台北穿著錦衣，跟窮人搶錢」；疫情爆發後，衛福部又說，「萬華是破口」；現在賴清德又補上一槍，「台北是疫情的開始」，可見民進黨到現在，對台北一直有一種莫名其妙的恨意，一直刁難台北。

不過，羅智強認為，民進黨也已經在「棄陳時中保鄭運鵬」，既然陳時中保不住，乾脆把疫情的責任全部推給台北，讓台灣人民忘掉現任桃園市長鄭文燦是如何協助機師工會「陳情」，要鬆綁隔離時間，最後導致疫情破口。「台灣疫情的始作俑者，是鄭文燦與陳時中聯手放寬3+11，現在民進黨要台北市來揹這個鍋，台北市民，願意嗎？」

賴清德為陳時中站台時表示，「這次的疫情中，我最關心台北市的市民，因為台北市是疫情的開始，台北市也發生很多挑戰的事件，所以台北市的父老鄉親，特別辛苦。今天來到競選總部，我要特別利用這個機會，跟台北市民說聲辛苦，同時也感謝大家配合政府的政策，我們才能有辦法一路走到現在」。

柯文哲2日指出，他預測不到12小時，賴清德一定會為了這句話出來道歉，「因為這一聽就是失言，政治上的失言」，但最終賴清德並未對此致歉。