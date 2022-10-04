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陳時中駁「冷臉對賴清德」　他分析談話反抓：問題很大

▲副總統賴清德與台北市長候選人陳時中同台。（圖／記者林敬旻攝）

▲副總統賴清德與民進黨台北市長參選人陳時中同台。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中競選總部成立大會日前登場，多位綠營大咖都現身力挺，但陳時中卻遭外界指與賴清德合照時看起來一臉厭世，見到蘇貞昌卻是熱情揮手。對此，陳時中強調，這是看圖說故事，並否認外傳他親自致電邀請賴清德一事，卻被民進黨前立委郭正亮直指問題很大。

陳時中1日造勢活動上，除了賴清德、蘇貞昌到場外，身兼民進黨黨主席的總統蔡英文，以及擔任競總主委的前副總統陳建仁等人都站台力挺。而賴清德此次的出席，傳出是由陳時中親自致電邀請，以破除與英系不合的傳言，不過，當天活動陳時中卻遭質疑對待蘇貞昌與賴清德「冷熱兩樣清」。

▲副總統賴清德與台北市長候選人陳時中同台。（圖／記者林敬旻攝）

陳時中2日受訪時強調，這種說法是看圖說故事，他曾在蘇貞昌、賴清德麾下，2人都是長官，且大家都是「有政府會做事」團隊；至於是否親自致電邀請賴清德，陳時中說明，是由競總統一發送邀請函。

郭正亮認為，這突顯出陳時中不擅於處理高層政治，這種話不適合檯面上講，怎麼可以對外公開說沒有打給賴清德，應該當場感謝大家都到，私底下在跟蔡英文報告，而陳時中的處理方式，表示他認為蔡英文很介意，「這就問題大了」。

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