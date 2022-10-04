蔣萬安「最怕這事」衝擊選情　藍營：那就慘了

▲藍營分析，蔣萬安（中）遭攻擊父親緋聞議題反讓支持者集結，但憂心後續「棄陳保黃」發酵。



圖文／鏡週刊

台北市長選戰藍綠白持續角力，三方呈麻花式膠著。國民黨參選人蔣萬安近日遭攻擊父親蔣孝嚴緋聞議題，反「因禍得福」而回穩，但陣營內部坦言，最擔心後續「棄陳保黃」效應發酵，衝擊選情。

「若陳時中落到第三名，綠營支持者不樂見讓藍營當選，恐灌票給黃珊珊，那就慘了！」蔣營輔選幹部說，近日媒體人周玉蔻發動蔣家身世議題後，意外激起藍軍憤而歸隊，估近九成表態挺蔣，與陳時中的差距更超過5％誤差範圍，目前是陳與黃在搶第二，但蔣與黃的差距正縮小中，現階段防守重點是要顯著領先黃，才不會讓泛藍及中間選民動搖。

不過，蔣營要打藍綠對決或走中間路線，內部卻有不同意見。年輕幕僚派認為，北市有三成中間選民，應彌補這塊不足，私下十分看好蔣選情的侯友宜，幕僚也建議蔣的選戰應放大格局，不該走極端路線；但資深幕僚派主張，中間選民有二成高度是支持黃珊珊，並不會成為蔣的票源，因此應激化藍綠對決。

▼國民黨組中央助選團打團結牌，蔣萬安10月起將與前總統馬英九等黨內天王合體。



本刊掌握，最後蔣營定調以站台模式解套，「只要大家一同站台，不管深藍或淺藍，都可以淡化這些色彩。」在陸戰方面，將著重議員及參選人輔選，與黨內各天王如馬英九、朱立倫、侯友宜及趙少康等合體拉抬氣勢，至於前高雄市長韓國瑜重出江湖，目前輔選對象鎖定子弟兵，蔣營人士說，未來二人若同台「我們也不排斥」，但選戰會以北北基桃聯合造勢為主。

▼媒體人周玉蔻發動蔣孝嚴緋聞議題，甚至上演與藍營議員王鴻薇的對罵戲碼，綠營坦言讓陳時中競選節奏大亂。



另蔣營評估，選戰開打以來，蔣所提政見未引發高度討論，趙少康等人還為此提點蔣要掌握選戰節奏、成為議題設定者，而非只被動回應。為此，蔣營預計10月中下旬推出公車廣告，大力宣傳政策，團隊認為，蔣的風格一向不打負面選戰、以不出錯為最大原則，只要維持既有步調、強化專業治理人設，就可贏得選戰。



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