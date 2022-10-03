基隆藍綠混戰互潑髒水　黃希賢關懷長輩喊成立醫學中心

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記者郭世賢／基隆報導

基隆市長選戰白熱化，藍綠市長候選人互指對方涉黑、涉洗錢，無黨籍基隆市長候選人黃希賢今（3日）則繼續到各區里參加重陽敬老活動、關懷長輩，黃希賢表示，當藍綠對手在熱衷互打潑糞選戰時，卻忽略重陽敬老活動，提不出像樣的敬老政見，自己則主張基隆要成立首座醫學中心，提供完善又高規格的醫療服務，不用再面臨緊急時轉診至雙北、延誤救治。

▲基隆藍綠混戰互潑髒水，無黨籍基隆市長候選人黃希賢喊成立醫學中心。（圖／黃希賢競選辦公室提供，下同）

國民黨基隆市長候選人謝國樑3日上午請到黨主席朱立倫、副主席夏立言、祕書長黃健庭到基隆，民進黨基隆市長候選人蔡適應則大動作在立院黨團開記者會追打謝「金星案」，黃希賢則是一早就參加八斗里、孝忠里的重陽敬老活動，為明天登場的重陽節，來關懷長輩、傾聽民情。

黃希賢表示，謝公子繼請基隆市議會認證「最不受基隆歡迎」的前交通部長葉匡時來基隆當交通市政諮詢委員後，「請鬼拿藥單」又有最新力作，今天又請來正值台海軍演期間執意前往中國大陸而備受爭議的夏立言來站台，基隆人情何以堪？至於蔡委員則是熱衷與立院黨團狂打謝公子的金星案，不過仍老調重彈，沒有最新證據，淪為口水。



▲無黨籍基隆市長候選人黃希賢提出多項長輩福利政見。

「潑糞交給藍綠，服務市民交給黃希賢！」黃希賢表示，藍綠候選人忽略基層及長輩的心聲，而他今日繼續強調，基隆市人口老齡化已逾18％、人口老化指數高達173，居北台灣之冠、全台第5，他的政見「安心養老」中，主張在基隆成立首座醫學中心，除讓長輩及廣大基隆市民獲得更好的醫療品質外，也避免再度發生今年4、5月陳姓婦人、林姓2歲男童的轉診辭世案件。

黃希賢說，基隆長庚醫院繼2001年10月喊出要打造醫學中心級全方面的癌症服務、2008年稱被國民健康署選定本院為照護最佳的醫學中心、2011年10月21日成為基隆市及東北地區唯一重度級緊急醫療能力的醫院，奠定日後往醫學中心發展的基石，光院區簡介就提了5次要轉型醫學中心，但計畫了21年，迄今仍未順利轉型，若他當市長，一定傾力協調衛福部與長庚醫院，敦促加速轉型，讓基隆能真正擁有首座醫學中心。

黃希賢也提到，針對長輩的福利政見，也包括補貼長者健保費、弱勢者居服員鐘點費、65歲以上免費接種肺炎鏈球菌疫苗（現為75歲以上），以及「石頭湯（社區整合照顧服務）計劃」免費儲值480點敬老卡，搭配場館、據點推行「票證化」，鼓勵長者用點數運動、就業學習等；另外還有「青銀共居」使年輕人可向銀髮房東租屋，享租金補貼、修繕補助等政策。

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