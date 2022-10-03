陳其邁支持度輾壓柯志恩　柯辦4回應：民調刻意挑在造勢晚會

▲國民黨高雄市長候選人柯志恩。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

《自由時報》今日發布高雄市長選舉民調，結果指出陳其邁以52.01%支持度輾壓柯志恩的20.3%。對此，柯志恩陣營發布4點回應。

據《自由時報》公布選舉高雄市長選舉民調，民進黨陳其邁獲52.01%支持度，國民黨柯志恩獲20.3%支持度，無黨籍參選人鄭宇翔、曾尹儷的支持度均未達3%。

▲國民黨高雄市長候選人柯志恩辦公室發言人孫玉霖。（圖／記者許宥孺翻攝）

對於民調結果，柯志恩辦公室發言人孫玉霖發布4點回應。他指出，民調執行期間刻意挑選在柯志恩舉辦造勢晚會的9/28-9/30，特別在9/30當支持群眾走上街頭的時刻進行民調，使得部分支持者根本不可能在家裡接民調電話，顯示此波調查可能有所誤差。

▲孫玉霖指出，此份民調時間挑在柯志恩首場造勢活動進行。（圖／記者賴文萱攝）

孫玉霖說，除此之外，摒除機構效應的問題，此民調反映的只是9/30造勢晚會前的支持狀況，並不能反應目前實際狀況。另外也觀察到柯志恩的青年支持度有起色的現象，顯示柯志恩逐漸獲得跨年齡層的支持。

孫玉霖強調，此民調與柯辦內部執行的多次內部民調皆有所落差，然而，任何民調我們都會適度參考，作為未來調整的依據。