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台中YouBike 2.0破1,200站　盧秀燕：創下三項第一

▲▼台中,iBike倍增計畫,盧秀燕,2022九合一大選,2022台中市長。（圖／臺中市政府交通局提供）

▲台中iBike倍增計畫成效斐然，不僅提前達標，更已突破1,200站，超人氣的電輔車數量再倍增，讓台中創下三項第一。（圖／臺中市政府交通局提供，下同）

生活中心／綜合報導

台中市自109年底正式啟動「iBike倍增計畫」，原定3年增加1,000站，但市長盧秀燕與交通局長葉昭甫宣布，該計畫不僅提前達標，更已突破1,200站，超人氣的電輔車數量再倍增，讓台中創下三項第一，包括YouBike 2.0站點、電輔車數量，均是全國最多，單月租借破126萬人次也是臺中歷來最高；盧市長更加碼10月份「全城動騎來」活動獎品，除原贈AirPods及1支iPhone14外，再加碼2支iPhone14，台中整座城市都在騎自行車！

交通局先前舉辦「區區一騎嗨，全城動騎來」歡慶台中YouBike 2.0突破1,200站記者會，盧市長出席時表示，全世界都在推廣單車騎乘運動，很高興台中創下三個第一。一、YouBike 2.0站點設置全國最多，目前已破1200站點，年底還會繼續推進到1329站點；二、台中市是六都第一個導入電動輔助車的城市，第一批推出150輛大受歡迎後決定再加倍，新增150輛，目前台中市有300輛電輔車，也是全國最多。三、單月突破126萬輛人次，顯示台中市政府在節能減碳、推動大眾公共運輸的好成績。

葉局長則指出，10月份「全城動騎來」，每日皆有活動，每天送一副AirPods，並至月底抽一支iPhone14。盧市長也加碼表示，若單月破130萬人次，再送一支iPhone14；若累積騎乘人次再破6000萬，再送一台iPhone14，鼓勵民眾響應低碳生活。

▲▼台中,iBike倍增計畫,盧秀燕,2022九合一大選,2022台中市長。（圖／臺中市政府交通局提供）

▲針對10月份「全城動騎來」活動，交通局長葉昭甫（左）表示，每天會送一副AirPods，月底抽iPhone14，市長盧秀燕（右）也承諾會加碼送手機。

交通局說，「iBike倍增計畫」原定3年增加1,000站，市府提早達標，目前全市已建置1,200站，從軌道運輸、大專院校高中職、公車熱點、商圈等站位周邊設置，並持續擴大朝山海屯區增加站點，包括最東邊站點已前進到谷關立體停車場、最西邊站點在龍井區麗水籃球場、最南邊站點在烏日區溪尾活動中心、最北邊站點在大甲區的松柏漁港，公共自行車為串聯市民出門的第一哩路及最後一哩路，建置站點不分城鄉。

交通局也統計，台中市公共自行車從103年開始試營運，統計到今年9月，累積騎乘人次近6,000萬，今年最高單月租借騎乘人次高達126萬人次，首次突破120萬人次，為台中市第一次達到的紀錄。考量民眾租借需求，交通局再增加「YouBike 2.0E電輔車」150輛，總數300輛，提供民眾更省力的騎乘體驗，上路以來，累計騎乘已超過9萬人次，YouBike 2.0E租借方式與2.0相同，可透過「電子票證」或「手機掃碼」借車，相關站點資訊可至微笑單車官網或下載「YouBike微笑單車2.0」官方APP查詢。

▲▼台中,iBike倍增計畫,盧秀燕,2022九合一大選,2022台中市長。（圖／臺中市政府交通局提供）

交通局提醒，使用者騎乘台中市公共自行車前，可至官網或透過官方APP（YouBike 2.0）登錄個人身分認證資料，完成免費投保程序，騎乘台中市公共自行車若發生意外事故造成失能、死亡者，最高可獲100萬元理賠保障、倘因受傷住院者，每日住院醫療保險1,000元。保險公司辦理理賠時，將調閱事故當次自行車租借紀錄、醫療證明與登錄個人資料是否相符，因此呼籲民眾注意所使用租借公共自行車的卡片與平台個人資料登記應為同一人，才可享有保險權益。

交通局說明，民眾如要進一步了解公共自行車租賃系統相關站點資訊，可至官網（https://www.youbike.com.tw/region/i/）或下載官方APP（YouBike 2.0）查詢，租賃者須注意YouBike 2.0與2.0E僅能歸還至2.0場站，若遇任何問題可撥打客服專線04-2369-6922，將有專人服務。

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