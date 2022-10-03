搶青年選票！王惠美推出競選潮T　洋溢年輕朝氣

▲縣長參選人王惠美競選總部推出潮T。（圖／縣長參選人王惠美競選總部提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣長候選人王惠美競選總部3日發表「美好彰化We’re Going」競選潮T，發言人張建豐帶領青年穿上潮T走秀；大學生、青農和志工媽媽們熱情參與，眾人攜手並肩捧著盆栽，象徵4年來打造的「美好彰化，希望城市」種子已逐漸發芽、成長、茁壯，眾人將努力繼續前行，共同守護希望之樹。

潮T發表會上，由建國科大社團帶來充滿元氣與活力的拳擊有氧舞蹈表演開場，熱力四射，緊接著張建豐帶領多名青年男女上場走秀，大家身穿潮Ｔ緩步出場，面露微笑擺出各種姿勢，展現自信與創意。

▲縣長參選人王惠美競選總部今手捧希望之樹推出潮T。

由於四年前王惠美在競總邀請來書法大師吳肇勳揮毫，發表「挺美的」潮Ｔ，並以潮Ｔ銷售小額募款，吸引支持者不分男女老幼到場相挺且踴躍下單訂購；這次潮Ｔ則以「美好彰化We’re Going」為訴求，推出年輕人喜愛的灰、粉和天藍等三色系，盼爭取更多認同。

張建豐表示，王惠美縣長從政28年來，一直跟地方鄉親再一起，擔任縣長4年來，一直以「做一個負責任的政治家」自我期許，努力為地方解決問題；如今彰化財政改善，各項產業園區的開發、軌道建設的規劃都在進行中。

張建豐說，4年前王惠美喊出「改造彰化，翻轉命運」，上任後努力和時間賽跑，每天工作17個小時，青年返鄉成家立業，青農人數也成長到2300多人，管理技術也朝智慧化升級，生產更多優質的彰化優鮮農特產品；希望支持者踴躍下單訂購潮Ｔ，幫助競總小額募款，也呼籲縣民們全力支持王惠美連任。