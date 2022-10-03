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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批黃珊珊將「北市府變競總」　游淑慧：教育政見一物二賣、詐騙選民

▲▼ 0427 柯文哲赴台北市議會進行追加減預算報告-游淑慧。（圖／記者黃克翔攝）

▲國民黨台北市議員游淑慧。（資料圖／記者黃克翔攝）

記者袁茵／台北報導

無黨籍台北市長參選人黃珊珊日前公布教育政見，喊出5歲幼兒納義務教育、3與4歲免學費，及私立幼兒園補助加倍；但台北市長柯文哲3日也召開記者會，內容幾乎與黃珊珊相似。對此，國民黨台北市議員游淑慧批評，黃珊珊投機又偷懶，將台北市政府變成自己的競選總部，使公務員不知不覺免費幫忙選舉。

面對黃珊珊先拋教育政見、柯文哲再開記者會講相似內容，游淑慧3日表示，上週台北市教育局長曾燦金請假幫忙黃珊珊談教育政策，一週後變成柯文哲宣布這套政策，「這就是標準的一物二賣、詐騙選民！」同一個政策改包裝一下，再開一次記者會，「這樣的選舉也太偷懶。」

游淑慧提及，自己高度懷疑，黃珊珊根本沒有自己的政策研擬團隊，只想偷懶投機的讓市政府公務員幫忙寫政策，讓台北市政府成為黃珊珊的競選總部，台北市府的公務員不知不覺變成免費幫忙選舉，「投機又偷懶！」

游淑慧強調，黃珊珊的教育政見，高度與教育局過去一年所發布白皮書的內容類同，過去教育局是由擁有教育專業的副市長蔡炳坤督導，這些教育白皮書也是蔡炳坤跟教育局同仁一起努力研擬的，現在黃珊珊卻撿便宜，把蔡炳坤的心血變成黃珊珊在市府時一同討論出來，「在蔡炳坤生病期間， 把他的心血據為己用，覺得不太道德。」

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