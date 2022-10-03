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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

被控曾犯傷害致死！鍾東錦競總轟時力：為選舉挖出3、40年舊案

記者蔡文淵、莊智勝／苗栗報導

時代力量立委邱顯智、與苗栗縣長候選人宋國鼎今(3日)召開記者會，抨擊現任議長、苗栗縣長候選人鍾東錦1987年曾犯下傷害致死案，呼籲鍾出面說明。對此，鍾東錦競總發言人陳怡樺稍早回應，邱顯智、宋國鼎2人號稱人權律師，竟為選舉挖出陳年舊案，罔顧人權、汙衊議長，「這樣的律師讓人不敢恭維！」

▲▼鍾東錦競總發言人陳怡樺。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲鍾東錦競總發言人陳怡樺針對指控做出回應。（圖／記者蔡文淵翻攝）

邱顯智、宋國鼎3日下午召開第一場「打破黑金政治，終結派系世襲」記者會。宋國鼎指出，鍾東錦原名鍾朝平，鍾朝平25歲犯下傷害致死案；根據1987年5月6日報導，當年5月5日凌晨2時，有7名男子在台北錦州街吃消夜，期間與喝酒醉的20歲鄰桌胡姓客人發生衝突，胡姓客人遭到拳打腳踢，被活活打死。

宋國鼎又指，根據最高法院77年度台上字2846號記載，判決內容指被害人胡OO藉酒意攔住沈OO打擊耳光，薛OO見狀出拳將胡OO擊倒在地，而鍾朝平跟沈OO、薛OO共同腳踢已倒在地的胡OO頭部，導致胡OO前額挫傷、左上肩與右顱部擦傷等，引發合併顱內蜘蛛網膜下腔出血，送醫不治死亡。宋國鼎表示，涉及殺人未遂、傷害致死前科的人擔任縣長，會帶來怎樣的問題？呼籲鍾清楚表示態度，並提出說明。

▲▼鍾東錦參選苗栗縣長遭國民黨開除黨籍後向法院提起訴訟確保黨籍，鍾表示是為求是非、公道。（圖／記者蔡文淵攝）

▲鍾東錦遭爆年輕時曾犯下傷害致死案。（圖／記者蔡文淵攝）

對此，陳怡樺回應，「資深媒體人周玉蔻挖出人家26年前的烏龍爆料，而時代力量更厲害，挖出3、40年前結束的陳年舊案，況且那時台灣還是戒嚴時期，司法品質遭國人詬病，當時警總不分青紅皂白，為了交差，在未經法院審判下，把年輕時期的鍾議長抓去坐牢，在這個時代就叫『坐黑牢』！」

陳怡樺反嗆，邱、宋2人號稱人權律師，應該為鍾議長平反才對，「怎麼會為了選舉罔顧人權，汙衊抹黑年捐助超過百萬獎助學金的議長，這樣的律師讓人不敢恭維，奉勸所有想委託的當事人，千萬要小心，他們會為了選舉，可能民國150年以後，會把結案的官司拿出來給社會大眾公審，因為在他們眼中，這只不過是工具和武器，根本看不到公平與正義。」

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