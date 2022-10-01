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雲林義勇消防人員校閱暨競技比賽　百人上場大車拼

▲「111年度義勇消防人員校閱暨競技比賽」，檢測雲林縣義勇消防組織訓練成果暨選拔優秀選手，技高者將代表雲林參加全國大賽。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「111年度義勇消防人員校閱暨競技比賽」，檢測雲林縣義勇消防組織訓練成果暨選拔優秀選手，技高者將代表雲林參加全國大賽。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣消防局今（1）日下午舉辦「111年度義勇消防人員校閱暨競技比賽」，檢測雲林縣義勇消防組織訓練成果暨選拔優秀選手，技高者將代表雲林參加全國大賽，消防競技係展現義消人員平時精實訓練的成果，數百位義消總動員在泵浦射水、負重救生、消防著裝、基本繩結、拔河競賽等項目中精彩爭戰。

雲林縣長張麗善表示，義消兄人員不論是在火場救災、防火宣導、緊急救護或任何有災害發生的地方，總是會看到他們的身影。然而消防力有限，民力無窮，在長時間或大規模的災害現場，雲林縣消防人力難以負荷，此時義消的協助就發揮極大效果。

▲「111年度義勇消防人員校閱暨競技比賽」，檢測雲林縣義勇消防組織訓練成果暨選拔優秀選手，技高者將代表雲林參加全國大賽。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲義消人員低透賣力展現結繩競技。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張麗善致詞時也提到，縣府近年來亦不斷提升救災救護車輛與消防裝備器材數量，增加草嶺消防小隊及籌備規劃虎尾第二分隊，並持續完善義勇消防人員及民間救難團體的保險保障，也因為大家群策全力強化救災護裝備器材、結合智慧派遣、5G科技救災，讓鄉親生活更有保障。

▲「111年度義勇消防人員校閱暨競技比賽」，檢測雲林縣義勇消防組織訓練成果暨選拔優秀選手，技高者將代表雲林參加全國大賽。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲泵浦射水項目中，一旁的人緊張地吶喊協助指揮方向。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

競賽活動高潮迭起，參賽選手使出渾身解數，爭取佳績，消防局林文山局長表示，水火無情，為了優化救災效能，兼顧保障救災安全，義消人員平時都以訓練養戰，並以「安心守護、安心上場」，打造安全幸福雲林的目標持續努力，競賽間將平時訓練的團隊默契及熱情，發揮到淋漓盡致。

▲「111年度義勇消防人員校閱暨競技比賽」，檢測雲林縣義勇消防組織訓練成果暨選拔優秀選手，技高者將代表雲林參加全國大賽。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣長張麗善致詞提到，縣府近年來亦不斷提升救災救護車輛與消防裝備器材數量，也因為大家群策全力強化救災護裝備器材、結合智慧派遣、5G科技救災，讓鄉親生活更有保障。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「111年度義勇消防人員校閱暨競技比賽」，檢測雲林縣義勇消防組織訓練成果暨選拔優秀選手，技高者將代表雲林參加全國大賽。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲消防競技係展現義消人員平時精實訓練的成果，數百位義消總動員在泵浦射水、負重救生、消防著裝、基本繩結、拔河競賽等項目中精彩爭戰。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「111年度義勇消防人員校閱暨競技比賽」，檢測雲林縣義勇消防組織訓練成果暨選拔優秀選手，技高者將代表雲林參加全國大賽。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲鳳凰志工的拔河比賽瞬間讓全場沸騰，殺殺聲傳遍整個體育場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場


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