虎尾公安路立體停車場新建工程進度曝光　　超前0.41%加速作業中

▲虎尾鎮公安路立體停車場工程總經費6.33億，目前正進行地下結構體的鋼筋工程，預定進度11.31%，實際進度11.72%，超前0.41%。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林虎尾鎮公安路立體停車場為縣內指標性工程，工程總經費6.33億，其中1.2億由中央補助，其餘由雲林縣政府自籌，目前正進行地下結構體的鋼筋工程，預定進度11.31%，實際進度11.72%，超前0.41%，雲林縣長張麗善與鎮長、縣議員等多位民代29日前往視察工程進度。

雲林縣長張麗善表示，虎尾鎮公安路立體停車場位於市中心、緊鄰布袋戲館，在施作擋土支撐時，縣府要求必須透過監測作業，避開振動影響。於9月初完成基礎開挖工程與接地作業，目前刻正進行地下結構體的鋼筋工程，上部結構採鋼結構形式，已要求廠商超前部署，務必要在品質無虞的前提下，加速作業。

▲雲林縣長張麗善與鎮長、縣議員等多位民代29日前往視察工程進度。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張麗善說明，公安路立體停車場設計時，將人行廣場活動場域、都市景觀紋理等納入設計考量，提出「城市綠色建築=停車場+商場+垂直森林」概念，希望打造地上6層、地下1層的城市森林。整體工程預計2023年9月完工，將可提供296個汽車停車位及30個機車停車位，並考量位於商業區，1、2樓設置商業空間，該工程今年獲得2022國家卓越建設獎最佳規劃設計類金質獎之肯定。

丁學忠鎮長與林嘉弘主席也指出：「雲林是六都之外，觀光客最多的縣市，每年吸引千萬遊客前來，虎尾這幾年極力推廣觀光，相信公安路立體停車場完工及在商場陸續進駐後，不只市區交通不再打結，也更方便遊客到訪體驗虎尾特有糖廠文化、歷史景點，讓我們一起努力，建構更美麗的虎尾。」

最後，張麗善強調，縣府團隊近年來致力於提升公共工程環境，簡化相關行政程序，避免撥付款項延宕，就是希望吸引優質廠商投入，這三年來公共工程金安、金質獲獎不斷，就是公共工程風氣提升的體現，也期許縣內公共工程在這種氛圍下，能展現更優良的品質。

▲虎尾鎮公安路立體停車場工程總經費6.33億，目前正進行地下結構體的鋼筋工程，預定進度11.31%，實際進度11.72%，超前0.41%。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場



【其他新聞】

►西螺廢棄工廠大火驚見「謎樣生物」 是鳥還是人？專家這樣說

►雲林縣肉品市場歷40餘年發展 廠區重建邁向國際標準市場

►西螺果菜市場旁空場大火 籠中黑狗險死！「二齒冰場」燒剩灰燼

►雲林10歲大學講師長大了 謝寧參與《孫行者傳》電影動畫製作

