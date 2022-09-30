執行長照服務品質提升計畫　雲林產學合作發掘特色長照

▲雲林縣衛生局今日舉行雲林縣長期照顧服務品質提升研討會暨「關雲長-特色獎」頒獎典禮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府委託國內大學辦理「雲林縣111年度長期照顧服務品質提升計畫」，聘請長照各領域的專家、學者進行為期 2 個月的實地評鑑作業，經由產、官、學合作發掘具雲林地方特色之長照機構，並於今(30)日於斗六市鵝媽媽鵝童樂園辦理研討會暨「關雲長-特色獎」頒獎典禮。

雲林縣長張麗善表示，自上任以來與縣府團隊極力推動長照相關政策，因應高齡化已在兩年前成立全國唯一長照科，提升長照服務品質，透過頒獎典禮，肯定及感佩各長期照顧服務機構的貢獻與努力。

為激勵雲林縣長照服務機構自我精進及向標竿學習，邀請國內專家學者分別就「長照趨勢政策與創新服務」、「長照服務契約訂定精神與實務個案探討」及「長期照顧制度之醫養跨域合作與未來趨勢」等專題分享與討論，希冀透過本次研討會經驗交流，進而使雲林長照服務更臻完善，讓雲林縣長輩都能夠得到尊嚴與適當照顧。

張麗善指出，照顧長輩除了需要專業外，還要有愛心、耐心及用心，為給予長照服務員更多肯定與尊嚴，除透過勞青處、衛生局、社會處與所有學校結合，持續長照服務員培訓計畫，縣府也積極為其建構更好的待遇與福利，以延續職場生命。期盼本縣長照機構繼續與縣政府攜手，推展各項公共衛生業務，落實「社區照顧」和「在地老化」目標。

今日獲表揚長照服務績優特色單位：

1 家社區整合型服務中心：國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院。3 家居家式長照機構：社團法人雲林縣老人長期照護協會附設雲林縣私立古坑小太陽綜合式服務類長期照顧服務機構、崧賀長照有限公司附設雲林縣私立崧賀居家式長期照顧服務機構及雲林縣私立職心居家長照機構。

10 家社區式長照機構：社團法人雲林縣老人長期照護協會附設雲林縣私立古坑小太陽綜合式服務類長期照顧服務機構、雲林縣私立全佑老人長期照顧中心、天主教若瑟醫療財團法人附設雲林縣私立玫瑰社區長照機構、雲林縣私立如家社區長照機構、雲林縣私立水南陳淑雅社區式服務類長期照顧服務機構、雲林縣私立麥豐社區長照機構、雲林縣私立石榴社區長照機構、雲林縣私立客厝黃秋月社區式服務類長期照顧服務機構、雲林縣私立晶鈿社區長照機構、雲林縣私立小可社區長照機構。

▲雲林縣衛生局今日舉行雲林縣長期照顧服務品質提升研討會暨「關雲長-特色獎」頒獎典禮，共有14 個長照機構評鑑績優單位獲獎。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►國1南下248K傳意外！巴士載19人追撞前車 自小客擋風玻璃全碎

►虎尾公安路立體停車場新建工程進度曝光 超前0.41%加速作業中

►雲林10歲大學講師長大了 謝寧參與《孫行者傳》電影動畫製作

►西螺廢棄工廠大火驚見「謎樣生物」 是鳥還是人？專家這樣說

►西螺果菜市場旁空場大火 籠中黑狗險死！「二齒冰場」燒剩灰燼

