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新莊「新月廣場」化身廟埕　侯友宜現身與民同樂重溫回憶

▲新莊「新月廣場」化身廟埕 侯友宜現身與民同樂重溫回憶。（圖／新北市高灘處提供）

▲新莊「新月廣場」化身廟埕，侯友宜現身與民同樂重溫回憶。（圖／新北市高灘處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府高灘地工程管理今（2日）在新莊新月橋下的「新月廣場」，舉辦「2022新月文化祭」活動，邀請新西園掌中劇團、YOYO家族明星及明華園歌仔戲團登台表演，現場掛滿宮廟燈籠，充滿濃厚廟會氣氛，將新月廣場營造猶如新莊廟街的廟埕，還有免費傳統美食、民俗體驗DIY及闖關遊戲，重溫廟口看戲，逛廟會的熱鬧場景。

新月廣場在高灘處2020年啟動新莊的「大河之舟」計畫中，於2021年12開工，歷經10個多月的改建工期，在9月24日正式開放。高灘處特別於2日在廣場舉辦「2022新月文化祭」活動。除了有廟街宮廟文史展示，可品味懷舊外，慈祐宮、武聖廟、保元宮、慈惠堂、擇善寺等，也有擺設介紹宗教文物，讓民眾觀賞拍照。

▲新莊「新月廣場」化身廟埕 侯友宜現身與民同樂重溫回憶。（圖／新北市高灘處提供）

▲侯友宜到場參與進行開鑼儀式。

現場也有充氣溜滑梯給小朋友免費玩，並規劃了傳藝師傅，免費指導小朋友製作捏麵人、剪紙及折草編等民俗技藝體驗，吸引許多大小朋友報名參加。另現場還規劃了4個闖關區及拍照打卡活動，完成任務就有精美開運小物、自行車頭巾或文昌筆等，以及傳統廟會夜市的打彈珠、套圈圈等攤位，許多民眾一起來拿好禮、吃美食，體驗廟會。

侯友宜也到場參與，和大家一起感受廟會氣氛，及進行開鑼儀式，並表示市府團隊在新莊地區的建設不遺餘力，不只作了新月廣場，也推動相當多的建設，打造多元、友善的河濱公園。新月廣場人文廊帶，以新莊古碼頭為意象，結合地標-新月橋，於橋下設置新月池、大河之舟意象的古船，提供市民朋友一個河濱休憩及探索歷史的場所。

▲新莊「新月廣場」化身廟埕 侯友宜現身與民同樂重溫回憶。（圖／新北市高灘處提供）

▲明華園歌仔戲團登台表演。

侯友宜也表示，今天的新月文化祭活動，現場掛起的紅黃燈籠，美食小吃攤販及表演戲台，猶如小時候那種廟埕辦廟會的感覺，這個新月廣場，就像是新莊廟街的廟埕，今天的新莊在地新西園掌中劇團，及孩子們最愛的YOYO家族明星表演，還有全台知名的明華園黃字戲劇團壓軸演出，相信很多民眾都很喜歡。

高灘處代理處長張修銘也表示，希望透過新月廣場的整建，將新莊廟街的人群導進新莊河濱公園，讓民眾能更便利地接觸大自然及體驗河濱公園的美，廣場也可以是廟街廟埕，宮廟有活動可以來這個廣場舉辦，因這裡就是咱們廟街的廟埕。

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