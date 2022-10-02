48歲新北警處理焦屍突猝逝　侯友宜靈前上香：盼家屬照顧好身體

▲▼ 新北侯友宜前往慰問突猝逝警員蘇文明的家屬。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市三重分局警員48歲蘇文明處理完男焦屍案後，身感不適到院搶救後亡，死因為「心因性猝死」（心肌梗塞），認真的蘇員曾因「火警中協助救災」獲頒楷模獎，留下老婆與剛上大學兒子，親友們都相當不捨；市長侯友宜與警察局長黃宗仁2日前往慰問蘇員家屬，希望大家務必要照顧好身體健康。

三重警分局大同派出所員警蘇文明9月29日凌晨3時許，獲報到忠孝橋下處理62歲男性自焚案，蘇員處理當下感到暈厥強忍不適，事後到北市馬偕醫院就醫，並向長官請假回家休養。隔日晚間9時許，蘇員再感到胸悶由友人載到馬偕醫院，路途中昏迷，經緊急搶救，晚間11時46分不治死因為「心因性猝死」。

蘇員工作認真，獲得忠勤、忠義楷模獎，該起事件發生在2019年3月23日，蘇員在民宅大火當下，挨家挨戶按電鈴，協助逃生及交通管制，救了附近住戶一命，事後獲得忠勤、忠義楷模獎與新北市長侯友宜合影，侯友宜今2日特別前往靈堂慰問蘇員家屬。

侯友宜說，表示警察工作不分日夜，所有同仁都要多注意身體情況，定期健康檢查，照顧好自己才能把家人與家庭顧好，有健康的身體才能打擊犯罪、為民服務，希望所有幹部務必要關心同仁注意自我身體健康狀況。

另對於三重誤抓民眾案表示，侯友宜表示，他當時正在議會施政總質詢，他立即要求警察局要完整調查真相且勿枉勿縱，澈底檢討並追究責任，絕對不能讓民眾的權益受到損害，警察局對於員警的執勤務必要加強教育與經驗傳承，不容讓這種事情再次發生，

侯友宜說，新北絕大部分的警察非常辛苦，不分日夜冒著生命危險與壞人搏鬥，但如果警察做錯了，一定要承認並檢討嚴處，務必要堅守絕不寬貸的堅決態度，徹查案件移送司法調查，後續也請新北警局務必持續關懷黃民，並積極協調後續事宜。