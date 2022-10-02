快訊／大型場地全被借光！　林佳龍：請侯友宜高抬貴手

記者呂晏慈／新北報導

新北市長選舉倒數55天，民進黨新北市長參選人林佳龍2日下午受訪說，競選團隊借不到大型造勢場地，連選前之夜、黃金週造勢都找不到地方，「請侯市長高抬貴手，給我們一點造勢的場地！」

新北市百工百業挺林佳龍市長後援會成立大會今天下午在土城登場，身兼競總主委的黨秘書長林錫耀助講時指控，團隊從10月開始就借不到新北市的市內場地，是因為新北市長侯友宜想要涼涼的打、涼涼的選，年底大家隨便投投，這樣對侯最有利。

▲林佳龍今天受訪證實借不到大型場地。（圖／記者李毓康攝）

對此，林佳龍會後受訪說，新北大型場地都被封殺了，市議員感受最明顯，很小型活動都訂滿了，連選前之夜、黃金週造勢都真的找不到地方，喊話侯友宜「高抬貴手」，給他們一點造勢的場地；前來助講的台北市長參選人陳時中也幫腔說，有好的場地辦競選活動是對市民好，任何政府都要對市民友善，公部門對於場地租借不要模稜兩可，否則基層公務員也很困擾，好的場地是友善市民的動作，並不是友善候選人，提醒雙北政府都一樣，要友善市民。

此外，針對未來是否有其他跨區輔選行程，陳時中說，他與林佳龍日前在史明音樂會就合體過，雙北雙箭頭一起拼，一定贏。林佳龍透露，新北、台北雙邊有溝通小組，預計兩天後將公布共同政見，第一場由陳時中來規劃，邀請北北基桃首都圈來參加，第二場換新北。

▼蔡英文、陳時中、林佳龍今天在土城造勢活動同框。（圖／記者李毓康攝，下圖同）