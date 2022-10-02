沒稱讚高虹安就算攻擊？　沈慧虹：大數據專家成笑話

▲沈慧虹。（資料照／記者陳凱力翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民眾黨新竹市長參選人高虹安1日晚間出席網路節目「董事長開講」粉絲見面會，自稱遭爆涉抄短短4天來遭到網路上鋪天蓋地共超過50萬筆留言的攻擊，並公布追殺自己的臉書粉專、社團排行榜。對此，民進黨新竹市長參選人沈慧虹質疑，高虹安的那份名單已經被網友揭穿，只要沒有稱讚的言論都被高虹安算成是負面的攻擊，這種大數據專家以及大數據分析只是成為網路笑話。

另對於高虹安指控沈慧虹曾答應台北市長柯文哲任職北市府的說法，沈慧虹表示，這完全是子虛烏有，高虹安利用吳子嘉這類名嘴打手，去創造新聞以及謠言，這就是民眾黨慣用的造謠模式，嚴正敬告高虹安不要切割、也沒辦法切割這些名嘴的造謠抹黑，作為一個市長候選人，高虹安在昨日同場活動的不實言論、低俗用語，就應該負起相關責任，請高虹安公開道歉並且向社會大眾說明。

針對高虹安說當市長就要徹查棒球場有無弊案，沈慧虹表示，當初柯文哲競選時說要調查大巨蛋，結果8年過後，什麼都沒有，高虹安才當了兩年立委就學得柯文哲的政治口水，令人感到遺憾，政府機關一切都是依法辦理，請高虹安不要再噴政治口水。

此外，對於高虹安昨天也喊「支持周玉蔻就是支持沈慧虹」等語，沈慧虹表示，高虹安從過去高唱塔綠班，還去攻擊不同立場的選民，到現在再去惡意操作標籤，高虹安就是企圖操作對立的政客，不會隨她起舞。