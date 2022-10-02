陳時中造勢民進黨大咖都來了！　四叉貓曬人潮實況照：擠不進去

▲網紅劉宇「四叉貓」參加民進黨台北市長參選人陳時中造勢。（圖／翻攝劉宇臉書）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中競選總部成立大會1日登場，包括身兼黨主席的總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌，以及擔任競總主委的前副總統陳建仁等「大咖」都現身站台力挺。網紅劉宇「四叉貓」在臉書上分享現場狀況，直言活動3點才開始，但才2點30分就已經擠不進去了。

陳時中致詞時細數防疫經驗、市政願景外，對於競爭對手則砲火猛烈，先是批評無黨籍台北市長參選人黃珊珊，北市施政滿意度連年墊底，「無力回天」，而另一個對手國民黨的蔣萬安則是長期認為台北是自己的地盤，只要煽動對立、製造仇恨、操作討厭民進黨就會贏，所以人選不重要、政策不重要、候選人能力不重要，這就是國民黨的選戰邏輯，現在蔣萬安依然是這樣子在操作。

蔡英文則表示，陳時中會做事她最清楚，台北市長提名，陳時中一直是她心目中最強也是最佳的人選。蔡英文更提出三大理由，拜託大家投票給陳時中，包括「有溫暖照顧的心力」、「有解決問題的魄力」、「有沈穩抗壓的能力」。

根據主辦單位宣布，活對原本有2千多張椅子，但早已不夠坐，現場人數突破1萬人。常出現在造勢活動的四叉貓則說，表訂3點開始的活動，到了2點30分就擠不進去，而從他分享的照片也可發現現場擠滿了人潮。