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哭得有點小慘！「越級打怪」落敗　李眉蓁回來了⋯382字曝心情

▲李眉蓁在9月30日參加國民黨造勢大會之後，在臉書po出2年前「越級打怪」的照片 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲李眉蓁在9月30日參加國民黨造勢大會之後，在臉書po出2年前「越級打怪」的照片 。（合成圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導　

國民黨高雄市長參選人柯志恩在9月30日辦首場造勢晚會，兩年前罷韓之後，被徵召參選市長而不幸落敗的李眉蓁再次站上同樣的舞台，她在臉書發文寫下感想，除了想到當初「哭得有點小慘之外」，還有遺憾！她的感性發文讓支持者大喊加油，紛紛留言「那埸雨真的很大，我們都没跑  淚水如雨水」回應熱烈，貼文發布兩小時即累積近3000讚。

李眉蓁指出，柯志恩前晚造勢晚會，和她兩年前臨時代表國民黨越級打怪的選前之夜，一樣的地點，一樣的舞臺大小。不一樣的是前晚天氣晴朗，她的選前之夜卻下著大雨，「不一樣的是，那場是結束，這場是開始。」她特別貼出韓國瑜冒雨站臺的照片，回憶道「那晚的雨真的下的很大，我哭得有點小慘。當你站在舞臺上看到支持者還站在雨中，當你想到自己選得那麼爛，大家還沒有拋棄你，眼淚真的止不住。」並且說那場補選要說對不起的地方實在太多，「沒有幫國民黨維繫住士氣，是我最大的遺憾。」

▲李眉蓁在9月30日參加國民黨造勢大會之後，在臉書po出2年前「越級打怪」的照片 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲李眉蓁po出2年前「越級打怪」的照片 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲李眉蓁在9月30日參加國民黨造勢大會之後，在臉書po出2年前「越級打怪」的照片 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲9月30日參加國民黨在高雄夢時代的造勢大會 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

兩年後同樣的地點以及舞台，不過「前晚站在柯志恩的背後，看她發表演說、堅定訴說參選理念，再看到臺下飛舞的旗子，令她對柯志恩的勇敢十分感動。她認為有敢於挺身而戰的人，有敢於站出來的支持者，國民黨就有希望」！所以李眉蓁最後有感而發的表示，「兩年前的結束不完美，昨天的開始很動人」她呼籲所有支持者以「我們可以更勇敢」的態度面對這次的選舉，不氣餒、不放棄，爭取最好的結果。

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