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賴清德稱「台北是疫情的開始」　柯文哲批失言：12小時內一定道歉

▲▼柯文哲、黃珊珊出席陳宥丞競選總部成立大會。（圖／記者袁茵攝）

▲柯文哲、黃珊珊出席陳宥丞競選總部成立大會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中競選總部1日正式成立，現場大咖雲集，包括總統蔡英文、副總統賴清德、前副總統陳建仁和指揮中心都到場。面對賴清德致詞時稱台北市是疫情的開始，台北市長柯文哲認為，賴清德不到12小時，一定會為了這句話出來道歉，「這一聽就是失言。」

身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲、無黨籍台北市長參選人黃珊珊2日出席市議員參選人陳宥丞競總成立活動，針對賴清德稱台北市是疫情的開始，黃珊珊聽聞問題後，立刻向台下支持者詢問「大家贊成嗎？不贊成吧？」

黃珊珊表示，陳時中是中央指揮官，台北市疫情是怎樣來的，他應該非常清楚，「病毒不會直接到台北來，中央指揮官開放邊境『3＋11』才是關鍵，所以可能是賴清德沒取得正確資訊，中央指揮官沒把詳細狀況跟賴清德說，希望這些事情可向台北人做個交代。」

黃珊珊強調，長期以來台北市被故意誤解、誤導，對台北市非常不公平，現在陳時中要參選台北市長，卻又再來傷害台北市，「我覺得是非常不負責任的。」

柯文哲也說，他預測不到12小時，賴清德一定會為了這句話出來道歉，「因為這一聽就是失言，政治上的失言。」

至於怎麼看待指揮中心成員替陳時中站台？柯文哲提及，國家一直未對政務人員替競選活動站台標準立法，「為什麼說民進黨是雙標黨？你們做都可以，別人做都不可以，然後就放一大堆出來咬人。」他覺得乾脆就立法，「通常國家會故意讓法律不清楚，是想要上下其手利用這個。」

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