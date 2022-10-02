防疫團隊現身造勢場變「第二競總」？　陳時中：老朋友來打氣

▲陳時中接受媒體訪問。（圖／記者黃國霖攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中競選總部1日正式成立，然而，疫情指揮官王必勝、衛福部長薛瑞元、疾管署長周志浩全都到齊，且當天未舉行疫情記者會，引發藍營質疑中央流行疫情指揮中心淪為陳時中的「第二競總」。對此，陳時中2日受訪表示，老朋友來打打氣是應該的。

陳時中今天上午原擬出席台北市議員洪健益主辦的「益起來戰鬥～陀螺吧！」公益活動，但因有家長反對臨時取消該行程，僅在松山國小前受訪就離開。

▼王必勝昨天親自出席陳時中競選總部成立大會。（資料照／記者宋良義攝）

▼王必勝昨天出席陳時中競選總部成立大會。（資料照／記者林敬旻攝）

媒體聯訪時關注，昨天沒開指揮中心記者會，指揮官還去陳時中競總成立大會，外界質疑指揮中心變「第二競總」？陳說，沒有這樣的事情，「我競選就我自己在競選，指揮中心有指揮中心的任務，我們互不隸屬，我們曾經是好同事，現在各司其職」，老朋友來打打氣是應該的。

陳時中說，10月1日成立競選總部時間早就定下來，這個時間點也很好，讓支持者能夠更了解政策方向，大家齊聚一堂、互相鼓勵，這是一個好的時間點，幾位長官都來給自己打氣，他都非常謝謝。

媒體另詢問，昨天陳時中的太太孫琬玲是否有來到現場？陳時中說，聽說太太有到競選總部，因為自己待在後台的時間比較多，太太則是待在前台，所以就沒有碰面，「她來就是給我很大的鼓勵」。

▲陳時中二兒子陳彥安加入競選團隊擔任設計總監。（資料照／記者林敬旻攝）

此外，有平面媒體報導，陳時中親自致電邀請副總統賴清德參與競總成立大會，藉此破除賴與英系不合的傳言，但昨天在造勢場合上，陳時中與行政院長蘇貞昌牽手時高舉雙手，跟賴牽手時卻指舉一隻手，冷熱兩樣情。對此，陳時中否認此說表示，這是看圖說故事，賴清德、蘇貞昌都是他的老長官，他在兩人麾下，3人都是「有政府會做事」團隊；至於是否致電給賴？陳說，都是由競總這邊來發邀請函。

▼陳時中昨天與賴清德、蘇貞昌互動被媒體評為「兩樣情」。（資料照，記者林敬旻攝，下圖同）