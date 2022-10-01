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10月「很夏天」！今飆36度↑　下週三迎東北季風「低溫跌破20度」

▲▼夏天,海灘,高溫,戲水,比基尼 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲秋老虎發威，今高溫上看36度以上。（圖／記者劉亮亨攝）

記者李姿慧／台北報導

受太平洋高壓影響，週末天氣炎熱，山區午後可能有局部降雨，天氣風險公司表示，很快來到10月，不過秋天腳步沒跟上，週末天氣很夏天，部分地區可能有36度以上高溫；下週三受東北季風影響，天氣轉涼，部分地區低溫有機會降到20度以下。

天氣風險公司分析師吳聖宇表示，時間很快的來到了10月，不過秋天的腳步還沒有跟上，這個週末(10月1日~2日)台灣仍在太平洋高壓的影響範圍內，天氣的型態很夏天，平地一整天大致都是晴朗而穩定的天氣，只有山區中午過後雲量增多，可能有局部短暫陣雨或雷雨機會。溫度部分偏高，各地白天高溫普遍可到32度到34度以上，部分地區會有35度到36度以上高溫出現。

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不過晴朗炎熱穩定天氣預估持續到下週二(10月4日)白天後將變天，吳聖宇表示，下週二晚間新一波東北季風南下增強，迎風面北部、東北部、東部天氣轉差，開始有下雨的機會，下週三(10月5日)受到東北季風影響，北部、東半部為陰有短暫陣雨天氣，局部單點受到地形影響，可能有較多的累積雨量，中部、南部不受影響，大致仍是多雲或晴的天氣型態，只有山區午後仍會有局部短暫陣雨或雷雨出現。

▲▼下週三受東北季風影響，溫度轉涼，水氣增多。（圖／天氣風險公司）

▲下週三受東北季風影響，溫度轉涼，水氣增多。（圖／天氣風險公司）

東北季風南下也讓溫度轉涼，吳聖宇指出，下週三北部、東北部白天高溫會降到27度到28度，比起先前的炎熱大概會下降至少4到6度，花東地區高溫也會降到30度上下，中南部受影響有限，高溫仍可到31度到32度以上，夜晚清晨低溫在北台灣會降到20度到22度間，部分地區有機會降到20度以下，其他地方的低溫仍在22度到25度左右，可看出主要受影響的區域還是以北台灣為主，其他地方的溫度仍然偏高。

至於是否還有颱風生成跡象，吳聖宇表示，先前相當活躍的熱帶洋面目前也暫時平靜下來，短時間內來看似乎沒有新的熱帶擾動系統再發展的趨勢，不過10月份仍是熱帶擾動發展活躍的季節，而且秋季颱風的變動性很大，後續的情況仍值得持續觀察留意。

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