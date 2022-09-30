未來一週天氣「2階段變化」　週三東北季風報到！高溫驟降7度

▲中央氣象局預報中心課長林秉煜。（圖／記者謝婷婷攝）

記者李姿慧／台北報導

秋老虎發威，今各地高溫上看33到35度，局部地區也可能出現36度以上溫度，未來一周天氣將有2階段變化，氣象局表示，下週二(10/4)前仍有高溫，午後防短暫雨；下週三後東北季風報到，北台灣高溫將驟降7度，桃園以北和東半部有降雨機會。

中央氣象局預報中心課長林秉煜表示，下週二前天氣晴到多雲，各地高溫部分，西半部為33到35度，東半部31到33度，仍要留意局部高溫會到36度以上，早晚溫差大；東半部偶有零星降雨，午後局部陣雨以西半部為主，今天高屏地區也有午後雷陣雨機會。

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▲秋老虎發威，5縣市亮高溫燈號。（圖／氣象局）

未來一週天氣轉變將落在下週三(10/5)，林秉煜指出，下週三後東北季風南下，造成桃園以北、東半部雲量多，有降雨機會，其他新竹以南天氣變化不大，中午過後山區有午後陣雨。

林秉煜說明，東北季風影響跟過去用20度定義不一樣，東北季風泛指北邊冷高壓開始南下，帶來東北風風向，帶來溫度變化和降雨，就叫東北季風，

林秉煜分析，下週二晚上有一道鋒面到台灣北部海面，通過後北邊高壓南下，下週三後東北季風增強影響，大台北、桃園和東半部雲量偏多易下雨，北台灣溫度略降，下週三跟下週二高溫相比，將降到26到28度，高溫降6到7度，低溫則降1到2度，東部溫度則略降，中南部維持沒有太大差異。