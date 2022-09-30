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秋老虎發威熱炸最後一波？專家曝「大盤往降溫走」　變天時間出爐

▲▼夏天,海灘,高溫,戲水,比基尼 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲秋老虎發威，近來出現高溫。（圖／記者劉亮亨攝）

記者李姿慧／台北報導

秋老虎發威，不少民眾覺得熱，專家點出這是最後一波，下週三、四(10/5~10/6)開始有東北風南下，天候上溫度「大盤是往降溫走」，但有時仍會跌深反彈。

秋老虎發威出現高溫，民眾好奇是否是最後一波的熱？天氣風險公司總經理彭啟明今(9/30)在臉書上表示，的確，下週三四開始有波東北風南下，再度轉換，北部東北部較有感覺，中南部差異較小。在氣候上溫度是慢慢逐步下滑，像走樓梯下樓一樣，但還是偶爾會稍反彈一下，大盤是往降溫走，但有時仍會跌深反彈，要等到春暖花開還有段時間。

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天氣風險公司分析師林孝儒則指出， 今天至下週二依然是偏東風環境，且中層大氣也較穩定的受副熱帶高壓影響，普遍來說天氣算不錯，預估各地高溫約31至35度，西半部偏內陸側單點還是不排除有機會達到36度，而清晨夜晚低溫約20至24度，日夜溫差比較大。

降雨方面，林孝儒指出，東半部迎風地形降雨及西半部熱對流雷陣雨，降雨範圍都是比較零星的，但今晚慢慢開始到明天將伴隨一波較弱的東風波動逐漸通過巴士海峽，水氣略有增多，因此東南部至恆春半島的降雨仍有機會比過去幾天廣泛些，但降雨強度不大，而南台灣山區的午後熱對流發展的範圍也將有點擴大。

目前西太平洋面上僅存一個第18號颱風洛克位在日本九州東南方海面，未來將持續朝東北前進，對台灣沒有影響。

林孝儒指出，下一波的天氣轉變，快的話將落在下週二晚間或至週三，將受一波東北季風南下影響，屆時迎風面的北部及東半部將會轉陰有短暫陣雨的天氣，氣溫也將迎來一波轉涼的情況了，而背風面的中南部影響倒是不大，但是依然要留意午後山區雷陣雨的發生機會。

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