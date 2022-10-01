秋老虎明起3天最兇！上看37℃　下週三高溫掉10度

▲副熱帶高壓籠罩，秋老虎明天到下週二是最為旺盛的時候，高溫上看37度。（圖／記者劉亮亨攝）

記者葉國吏／綜合報導

副熱帶高壓籠罩，秋老虎明天到下週二是最為旺盛的時候，高溫上看37度。下週三開始東北風增強，北台灣轉濕涼，溫度可能會一口氣掉10度。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(1)日至下週二(4日)，中層大氣為「副熱帶高壓」籠罩，各地晴朗穩定；低層水氣不多，東半部及午後山區偶有局部零星降雨的機率。各地白天熱、早晚涼，日夜溫差大，中午前後紫外線「過量」及「危險」級。

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▲5縣市高溫燈號。

今日各地區氣溫：北部22至36度，中部23至36度，南部23至37度，東部21至35度。明(2)日至下週二為「秋老虎」最盛期，將有更多地區的最高溫被推升至37度左右，應注意。

下週三(5日)清晨至上午，東北風漸增強，北台雲量漸增，轉有局部雨；氣溫漸降，北台轉濕涼；白天氣溫下降幅度較大，約在25、26度；花、東下午起亦轉有局部雨，中南部地區受影響較小。下週四(6日)大台北、東半部有局部短暫雨，新竹以南晴時多雲；北台較涼，其他地區氣溫略降。下週五(7日)水氣略減，大台北東側、東半部仍有局部短暫雨，西半部晴時多雲。

▼下週三(5日)清晨至上午，東北風漸增強，北台雲量漸增，轉有局部雨。（圖／中央氣象局）