秋老虎再留4天！下週三變天　「北台灣要變涼了」降雨區曝

▲下週二前各地都會出現較熱天氣。（圖／記者劉亮亨攝）

記者李姿慧／台北報導

秋老虎發威還要再4天，氣象局表示，下週二(10/4)前各地高溫32到35度，下週三過後東北季風報到，將帶來水氣，除高溫驟降7度外，桃園以北、東北部地區降雨明顯，東部和東南部則有局部降雨，新竹以南以午後雷陣雨為主。

中央氣象局預報員趙竑表示，明(10/1)起週末兩天天氣跟今天很類似，但有些小差別，週末兩天西半部降雨集中山區且是以午後為主，差別在東半部，週六環境風偏東南風，台東和恆春半島有零星飄雨，週日水氣則會比較多，特別是東邊外海，東半部雨區將擴展到宜蘭、花蓮、台東都會有雨。下週一和下週二天氣則與明天類似。

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下週三(10/5)起將變天，趙竑指出，在東北季風增強影響之下，沒有帶來明顯冷空氣，主要是水氣增多，雨區部分，下週三、下週四，桃園以北、東北部地區降雨明顯，東部和東南部有局部雨勢，新竹以南則以午後山區雷陣雨為主。下週五(10/7)過後水氣會少一點，桃園以北和東北部有局部雨勢，範圍沒那麼廣，其他地方以山區為主。

▲5縣市10/1亮高溫燈號。（圖／氣象局）

至於溫度部分，趙竑分析，下週二前溫度跟今天一樣熱，各地高溫都有機會到32到35度，低溫24到25度，日夜溫差大；下週三之後，水氣下來，低溫將下降1度，各地低溫為23度到24度，要注意的是高溫轉變，高溫會下降，北台灣將下降至25到26度，東半部也會下降至28度到29度，以台北站為例，高溫將下降7度。

至於未來是否還有颱風發展，趙竑表示，後期比較難發展熱帶擾動，未來一週內發展機率比較低，最近將是「風平浪靜」，下週要注意東北風下來。

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