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只有今天！超商「中杯拿鐵買3送3」限時搶　還可寄杯、互換冷熱

▲▼全家咖啡。（圖／業者提供）

▲全家限時1天拿鐵買3送3。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

今天開囤了！全家今（1）日祭出限時1天「Let's Cafe中杯經典拿鐵買3送3」優惠，且開放寄杯、冷熱互換，全台限量20萬組，提醒須透過APP隨買跨店取購買及使用指定電子支付才能享優惠；另，7-11今日也在APP行動隨時取推「精品咖啡買7送7」優惠，同樣數量有限、售完為止。

全家今（1）日上午10時起於APP隨買跨店取祭出限時1天「Let's Cafe中杯經典拿鐵買3送3」，限量20萬組，每人限購1組，且開放寄杯、冷熱互換，提醒須使用全盈+pay支付才可享有優惠，咖啡則須在2023年1月31日前兌換完畢，把握機會囤一波。

▲▼7-11咖啡。（圖／業者提供）

▲7-11精品美式、拿鐵限時買7送7。

另，適逢每月1號，7-11也有CITY PRIMA「一起精品吧！」限定優惠，即日起至10月2日可享「精品美式、精品拿鐵同品項買7送7」，限線上支付購買，每位會員限購2組，兌換期限至2023年1月31日，數量有限、售完為止。

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