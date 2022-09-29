椒麻香尬唐揚雞塊！罪惡「老干媽雞肉披薩」來了　還加洋蔥、青椒

▲超罪惡聯名「老干媽風味雞肉披薩」來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

披薩控又有新口味可以吃！人氣速食店「拿坡里」驚喜找來「老干媽」跨界聯名，強勢推出超罪惡「老干媽風味雞肉披薩」，選用特調醬料搭配唐揚雞塊、洋蔥等料，每一口都能吃到椒麻滋味，滿足到不行，愛辣的肯定不能放過，即日起於全門市開吃，且外帶大小披薩還能享有86折、8折限定優惠。

▲內餡吃得到唐揚雞塊、洋蔥、青椒等料。

「拿坡里X老干媽」最新聯名「老干媽風味雞肉披薩」來了，特意選用老干媽特調獨門醬料搭配唐揚雞塊，再放進洋蔥、青椒等配料，大口咬下可是吃得到爽脆又帶有椒麻尾韻的罪惡滋味，且來店外帶大、小披薩還可享有原價打86折、8折等限定優惠，把握機會衝嚐鮮。

▲麥當勞最新「異國風味系列漢堡」開吃。

另，麥當勞近日也推出最新「異國風味系列漢堡」，牛肉控一定要搶吃選用紐澳100%雙層純牛肉，搭配酥脆薯餅及經典切達起司醬的「起司脆薯雙牛堡」，裡頭搭配新鮮萵苣、蕃茄，最後蓋上熱烤玉米壓紋麵包，每一口都超罪惡，加碼還有「起司三層牛肉堡」，即日起至11月8日限時開賣或售完為止。

10月12日起則接力推出日式風「柚香塔塔脆雞堡」，嚴選去骨雞腿肉醃漬入味酥炸，再淋上以檸檬、酸黃瓜、洋蔥、洋香菜製成的檸檬塔塔醬，最後灑上微辣香柚胡椒粉，口感清爽不油膩，秋天吃最適合不過，同樣只賣到11月8日或售完為止。

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