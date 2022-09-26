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快訊／全家開出1張千萬發票　中獎名單一次看

▲▼發票。（圖／記者蕭筠攝）

▲111年7-8月發票開獎了 。（示意圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

快來對獎！111年7、8月統一發票25日正式開獎，本期千萬特別獎獎號為「05701942」、200萬元特獎號碼則是「97718570」。全家超商稍早公布這期最新中獎名單，一共開出1張千萬發票元、2組200萬特獎。

▲▼全家7-8月中獎發票名單 。（圖／業者提供）

▲全家7-8月中獎發票名單 。（圖／業者提供）

全家本期中獎發票開出1組特別獎1000萬元，消費者在蘆竹山腳店購買水果拼盤、鮮乳、壽司米及零食等7項食品，共花費497元就中大獎；特獎200萬元則開出2組，且皆獎落內湖區，幸運得主分別於星湖店、康福店消費，其中有消費者購買2杯私品茶只花94元就將200萬抱回家。

頭獎20萬元則有3位消費者幸運獲得，分別於台鑫店、高雄市的日月光五店及位在屏東縣的車城風車店開出，最低只花費17元購中獎。雲端發票專屬百萬元獎部分共開出3組，分別位於新竹金湳雅店、太保縣府店及永和新廷店，其中有消費者僅花費77元購買甜點及麵包即獲獎，相當幸運。

▲5-6月發票。（圖／ETtoday製作）

▲111年7-8月發票中獎獎號一次看。（圖／ETtoday製作）

另，上期（7-8月）統一發票還有5張千萬特別獎尚未兌領，分別是在台北市中山區大直街全家便利商店直學分公司消費金額15元，及桃園市成功路東東保齡球館付球局費、租用費共690元、台北市中山區民族東路上的台北農產停車花75元、彰化縣社頭鄉社石路7-11花30元買食品、台中市北屯區太原路7-11花94元買食品飲料。

還有200萬元發票剩1張未領，由民眾在蝦皮購物花1799元買東西拿到，至於雲端發票則有8張未領，消費金額以騎乘gogoro繳15元服務費最低，還有民眾透過Google play花2480元購買應用程式最高，提醒5-6月期統一發票領獎期間至11月7日止，提醒中獎民眾要盡快兌獎。

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