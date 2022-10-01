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美式買1送1！各大超商通路「國際咖啡日優惠」快收　拿鐵也買2送2

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲超商通路國際咖啡日優惠懶人包。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠、周姈姈／台北報導

喝咖啡了沒？今（1）日為國際咖啡日，《ETtoday新聞雲》幫整理各大超商量販速食等通路祭出的限時咖啡優惠，不僅衝門市就能爽喝美式買1送1、拿鐵買2送2等，線上APP也推驚喜下殺好康，像是有濃萃美式買7送7、拿鐵10杯打5折等，這時候囤絕對超划算。

▲▼OK cafe。（圖／業者提供）

▲OK莊園級美式、拿鐵買2送2。

●7-11
7-11全門市即日起至10月2日推出「CITY CAFE特大杯美式」、「大杯冰燕麥拿鐵」及「脆酷摩卡咖啡」共3大飲品可享「同品項、同價位第2杯10元」優惠，期間加碼於OPEN POINT行動隨時取推出每日限量濃萃美式買7送7、濃萃拿鐵買5送2等好康。

●全家
全家今（1）日祭出大杯單品限定Let's Café「環保好咖組」優惠，於APP隨買跨店取可購買限定「大單品美式組」、「大單品拿鐵組」，內含大杯單品美式、拿鐵10杯69折優惠及仙德曼保溫杯1個，加碼推「喝完再送500元購物金」回饋，只要在11月30日完成「環保好咖組」大杯單品咖啡兌換，即可獲得會員購物金500元。

●萊爾富
萊爾富今（1）日於Hi-Life VIP APP內的整買零取祭出「Hi Café大杯特濃美式5杯169元」優惠，等於下殺61折，平均每杯只要34元，且不限購買數量，開放冷熱互換，兌換期限至112年1月1日；即日起至10月18日更加碼於全門市推「咖啡全品項第2件7折」小確幸，提醒價格不同則以2杯85折計，不含茶飲、冰沙、沖調飲品。

●OK mart 
OK mart今（1）日於全門市祭出「莊園級美式/拿鐵」及「大杯濃厚系莊園級美式/拿鐵」，不限冰熱通通可享「同品項買2送2」優惠，提醒濃厚系列有部分門市不提供；加碼在OKmall雲端商城推「大杯莊園級美式/拿鐵同品項10杯下殺5折」，等於爽喝買1送1，把握機會囤。

▲▼摩斯咖啡買一送一。（圖／業者提供）

▲摩斯咖啡限時買1送1。

●家樂福
家樂福自有咖啡品牌「Inlove Café」今（1）日祭出限時1天「美式買1送1」，全台門市包括247間超市、55間量販店通通有（13間量販店因設備目前尚未有咖啡機），把握機會喝。

●摩斯漢堡
摩斯漢堡今（1）日祭出限時1天「大杯摩斯咖啡買1送1」優惠，平均1杯只要30元，10月2日至10月7日加碼喝「大杯摩斯咖啡第2杯半價」優惠；除外，APP也有限定好康，10月1日至10月15日「摩斯咖啡買10送10」。

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