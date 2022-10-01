搶解封！長榮開航米蘭、慕尼黑　搭新航線玩歐洲10天「6.9萬有找」

▲長榮航空新闢米蘭、慕尼黑航線。（圖／長榮）

記者李姿慧／台北報導

10月13日開國門，禁團令同步解除，國人終於可以組團出國旅遊，長榮航空直營旅行社「長汎假期」宣布，為歡慶解封，將推出抗漲旅遊，10/28前報名指定行程，4人同行最高折1萬元，老客人加碼再折2千元，最多可省1.2萬。另也推出東京自由行1萬1900元起、義大利玩10天6萬8900元優惠。

長榮航空將於10月25日開航米蘭、11月3日開航慕尼黑兩條新航線，首航消息一出，旅客詢問不斷，成搶手熱門旅遊地。長汎假期推出搭乘長榮航空直飛米蘭「FUN遊義大利五鄉地10日」含稅價只要68,900元；慕尼黑新航線「特選德瑞義湖光山色10日」含稅價也只要68,900。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲長榮航空開航新航線米蘭、慕尼黑，長汎推出歐洲優惠行程。（圖／長汎提供）

由於國際油價上揚，機票燃油費用調漲，日圓適逢超低匯率，赴日旅遊費用不升反降，長汎假期也推出超殺優惠，「戀上北海道輕旅行5日」含稅售價只要33,900元起；「戀上東京輕井澤旅行5日」，含稅價3萬2,900起；另外東京自由行3天2夜也只要11,900元起。

長汎表示，根據調查，疫情後國人對於旅遊型態的選擇變得更多元，為了出國遊玩安心舒適，更多人會選擇高品質的精緻旅遊商品。因此推出深入泰國秘境行程「北碧秘境巡禮5日」，入住桂河水上屋，體驗竹筏漂流等水上活動，6人成行只要33,900元，還可再享第四人折5千元優惠。東南亞行程推出「泰國時尚自由行4日」，只要17,450元。