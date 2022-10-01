　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

搶解封！長榮開航米蘭、慕尼黑　搭新航線玩歐洲10天「6.9萬有找」

▲▼長榮航空新闢米蘭、慕尼黑航線。（圖／長榮）

▲長榮航空新闢米蘭、慕尼黑航線。（圖／長榮）

記者李姿慧／台北報導

10月13日開國門，禁團令同步解除，國人終於可以組團出國旅遊，長榮航空直營旅行社「長汎假期」宣布，為歡慶解封，將推出抗漲旅遊，10/28前報名指定行程，4人同行最高折1萬元，老客人加碼再折2千元，最多可省1.2萬。另也推出東京自由行1萬1900元起、義大利玩10天6萬8900元優惠。

長榮航空將於10月25日開航米蘭、11月3日開航慕尼黑兩條新航線，首航消息一出，旅客詢問不斷，成搶手熱門旅遊地。長汎假期推出搭乘長榮航空直飛米蘭「FUN遊義大利五鄉地10日」含稅價只要68,900元；慕尼黑新航線「特選德瑞義湖光山色10日」含稅價也只要68,900。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲長汎假期歐洲行程運用長榮航空新航線米蘭、慕尼黑，推出多元歐洲行程吸客。。（圖／長汎提供）

▲長榮航空開航新航線米蘭、慕尼黑，長汎推出歐洲優惠行程。（圖／長汎提供）

由於國際油價上揚，機票燃油費用調漲，日圓適逢超低匯率，赴日旅遊費用不升反降，長汎假期也推出超殺優惠，「戀上北海道輕旅行5日」含稅售價只要33,900元起；「戀上東京輕井澤旅行5日」，含稅價3萬2,900起；另外東京自由行3天2夜也只要11,900元起。

長汎表示，根據調查，疫情後國人對於旅遊型態的選擇變得更多元，為了出國遊玩安心舒適，更多人會選擇高品質的精緻旅遊商品。因此推出深入泰國秘境行程「北碧秘境巡禮5日」，入住桂河水上屋，體驗竹筏漂流等水上活動，6人成行只要33,900元，還可再享第四人折5千元優惠。東南亞行程推出「泰國時尚自由行4日」，只要17,450元。

►隨時喝到現泡茶！鍋寶「茶水分離瓶」2入699元

ET快訊
彰化縣長遇「鐮刀男」距離2公尺！　隨扈奪刀壓制
解封衝日本「好奇東京現況」！在地人指3夯點很慘：店快倒光
獨／知名果汁驚見「謎樣黴菌結晶」！她喝一口秒吐　打開崩潰了
身分證拿出來！「5地區居民」玩樂園只要99元
歐陽娜娜火速轉發「我愛你，中國」！　7台星齊發聲
婦人重複操作ATM　他轟「餘額1元領什麼」遭全網打臉

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

10／13解封！韓星金宰佑直播士林夜市美食　7.2萬人上線想念台灣味　

賀成交！開箱「好市多萬元賓士車」差點載不回家　網狂求1配件

解封衝日本旅遊「好奇東京現況」！在地人指3夯點很慘：店快倒光

知名果汁驚見「謎樣黴菌結晶」！她喝一口酸苦…秒吐　打開崩潰了

最後5天！明天到下週四「玩樂園門票打3折」　國旅補助10／7截止

婦人重複操作ATM　他轟「餘額1元領什麼」遭全網打臉

10月「很夏天」！今飆36度↑　下週三迎東北季風「低溫跌破20度」

搶解封！長榮開航米蘭、慕尼黑　搭新航線玩歐洲10天「6.9萬有找」

國慶十月限定優惠　阿里山檜木列車來回程8折優惠

花東清晨連2震　最大規模4.3、震度4級

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

王思佳再酸綠茶婊「手段要加油」　提示「她剛走」小S吃瓜：歡迎賴薇如

張智霖欠袁詠儀婚禮「隔21年圓夢」　告白她：無與倫比的美麗..全場哭爆！

「我快中風了」女半路攔車　警火速開道5分鐘送醫！

幫友慶生陌生人超配合！氣氛嗨翻如「粉絲見面會」

《小女子》上演楚門的世界　金高銀「殺瘋了」對槓大BOSS

黃鐙輝認「打小孩」：真的有效啦！　兒上小學複製同儕「就變8+9了！」

龍華科大迎新嘴對嘴傳水　30秒超噁畫面曝光！

Makiyo瘦回45KG才辦婚禮　轉頭看老公：旁邊是你齁

三重警爆打路人錄音檔曝光！　無辜男提告：活下來已是萬幸

10／13解封！韓星金宰佑直播士林夜市美食　7.2萬人上線想念台灣味　

賀成交！開箱「好市多萬元賓士車」差點載不回家　網狂求1配件

解封衝日本旅遊「好奇東京現況」！在地人指3夯點很慘：店快倒光

知名果汁驚見「謎樣黴菌結晶」！她喝一口酸苦…秒吐　打開崩潰了

最後5天！明天到下週四「玩樂園門票打3折」　國旅補助10／7截止

婦人重複操作ATM　他轟「餘額1元領什麼」遭全網打臉

10月「很夏天」！今飆36度↑　下週三迎東北季風「低溫跌破20度」

搶解封！長榮開航米蘭、慕尼黑　搭新航線玩歐洲10天「6.9萬有找」

國慶十月限定優惠　阿里山檜木列車來回程8折優惠

花東清晨連2震　最大規模4.3、震度4級

超火美式炸全雞！酥脆外皮肉質Q彈一咬爆汁　椒麻味香麻夠勁

10／13解封！韓星金宰佑直播士林夜市美食　7.2萬人上線想念台灣味　

亞洲王者伊朗本屆唯一失球　五人制中華男足1比10吞敗

彰化縣長王惠美參加活動...醉男2m旁狂揮鐮刀　隨扈機警奪刀

張育成交手菊池雄星吞K　紅襪0比9慘遭藍鳥完封

打高端也能去！這3國10／1起全面解封　免PCR、疫苗接種證明

台積電推動供應商碳捕捉計畫　成功捕捉二氧化碳500公噸

老公「借100萬信貸」給朋友買房！妻被瞞2年心碎：我們都還沒買…

單獨帶女兒出門！趙孟姿一下車遇「突發狀況」雙手都抽不開：原地傻眼

塞爾提克棄甜瓜簽葛瑞芬？　綠軍記者：他能守5號位

直播妹「忘了裡面沒穿」掀背心雙球彈出6千人看光

生活熱門新聞

吃到飽內行人不碰這2種　他揭內幕：員工也不吃

妹坐月子！她直擊「老公偷喝乳汁」手伸褲檔裡抖動　

6星座「桃花旺、好運強」！專家：一路旺到年底

好市多「萬元買賓士」各店限定　網傻：要圓夢了

1歲童突發燒抽搐亡　兒科醫嘆：真的盡力了

礦泉水底部藏超跑掀轟動！業者爽翻回應了

15歲妹二壘開球爆紅！5年後「超大轉變」曝光

北藝大校花徵學生　2萬人朝聖報名

政策大轉彎！出國三劑令喊卡　不強制施打追加劑

外送員不小心打破盆栽　店家喊價眾人看傻

上班族剛買腳踏車同事揪環島！騎一半慘洗腎

他轟婦人占ATM 「餘額1元領什麼？」遭全網打臉

「這縣市」又要發錢了！10／1起開領5040元　

龍華科大迎新「嘴對嘴上下傳水」30秒超噁畫面曝

更多熱門

相關新聞

長榮旗下長汎旅行社搶攻解封商機　日本自由行優惠11900元起

長榮旗下長汎旅行社搶攻解封商機　日本自由行優惠11900元起

行政院昨(29)日正式宣布10月13日解除禁團令，長榮集團旗下直營旅行社長汎假期今日宣佈為歡慶解封，推出最高可省1萬2千元的國外遊程優惠；對於國人最愛的日本市場，長汎也推出個人東京自由行，三天兩夜行程只要11,900元起，搶攻解封報復性旅遊潮。

超商限時3天大杯美式下殺28元喝

超商限時3天大杯美式下殺28元喝

國外團旅全開賣！優惠、內容一次看

國外團旅全開賣！優惠、內容一次看

衝了！8家航空復飛、新航線懶人包

衝了！8家航空復飛、新航線懶人包

米蘭時裝周／GA金光禮服漫步竹林

米蘭時裝周／GA金光禮服漫步竹林

關鍵字：

長榮航空長汎米蘭慕尼黑優惠

讀者迴響

熱門新聞

吃到飽內行人不碰這2種　他揭內幕：員工也不吃

妹坐月子！她直擊「老公偷喝乳汁」手伸褲檔裡抖動　

試睡床墊「躺下就打呼」！他醒來立刻買了

歐陽娜娜2分鐘內轉發「我愛你，中國」

16歲少女跑山北宜殞命　「抖音粉絲暴增」悼念

16歲女借車騎亡　網怒要揪借車男

瑀熙砸595萬入手保時捷911　才買半年「後悔喊賣」

少女被炒魷魚不爽　旱溪夜市爆11人大亂鬥

楊繡惠半夜震撼宣布「不拍八點檔」！

癌末女服大麻二酚　腫瘤竟消失

最不適合當夫妻的星座CP！

新娘走錯房間「硬上伴郎床」！清醒後爆哭提告

男搭飛機「死在座位上」　老婆面前身亡

私人車位被停走！他1招反制眾人讚：睡飽點

騙200人赴柬當豬仔　鄰居曝最大蛇頭黑歷史

更多

最夯影音

更多
苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝
王思佳再酸綠茶婊「手段要加油」　提示「她剛走」小S吃瓜：歡迎賴薇如

王思佳再酸綠茶婊「手段要加油」　提示「她剛走」小S吃瓜：歡迎賴薇如

張智霖欠袁詠儀婚禮「隔21年圓夢」　告白她：無與倫比的美麗..全場哭爆！

張智霖欠袁詠儀婚禮「隔21年圓夢」　告白她：無與倫比的美麗..全場哭爆！

「我快中風了」女半路攔車　警火速開道5分鐘送醫！

「我快中風了」女半路攔車　警火速開道5分鐘送醫！

幫友慶生陌生人超配合！氣氛嗨翻如「粉絲見面會」

幫友慶生陌生人超配合！氣氛嗨翻如「粉絲見面會」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面