普丁併吞4州「舉雙手歡呼」！喊話基輔立刻停火　快回談判桌

▲普丁在完成簽署儀式後，與4州地方首長合照，並高舉雙手歡呼。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

俄羅斯總統普丁30日晚間9時許（台灣時間）在克里姆林宮簽署條約，正式把烏克蘭盧甘斯克、札波羅熱、赫爾松及頓內茨克等4州併入俄羅斯版圖，會議結束時還與4州地方首長高舉雙手歡呼。他致詞時也向烏克蘭喊話，呼籲基輔當局立即停止所有軍事行動，必須重回談判桌。

根據英國BBC報導，普丁30日晚間9時許現身克里姆林宮，會見烏克蘭盧甘斯克、札波羅熱、赫爾松及頓內茨克等4州地方政府首長，完成條約簽署，正式把上述4州併入俄羅斯版圖。他致詞時表示，4州加入俄羅斯是當地數百萬人的意願，是這些地區的居民做初的選擇，是他們在聯合國憲章中擁有的天然權利。

▲普丁與烏克蘭4州地方首長簽署4州併入俄羅斯的條約。（圖／路透社）

普丁還說，俄羅斯政府將會幫助4州重建並維護治安，所有居住在此的人都會感受到來自祖國的支持，同時他也向烏克蘭喊話，敦促基輔當局立刻停止所有軍事行動，必須重回談判桌協商，「我們對此（談判）持開放態度，我們已說過很多次了」。

報導中特別提到，在簽約儀式結束後，普丁與4州地方首長站了起來，合照後一起高舉雙手歡呼，現場來賓高喊著「俄羅斯！俄羅斯！俄羅斯！」，下一秒更響起如雷般的掌聲，場景與2014年俄羅斯併吞克里米亞時相當類似。

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