俄羅斯鐵路高層「離奇飲彈」陳屍自宅陽台　俄媒：是自殺

▲俄羅斯鐵路52歲公關經理普切爾尼科夫（Pavel Pchelnikov）被發現中彈陳屍自家陽台。（圖／翻攝推特）

記者吳美依／綜合報導

俄羅斯鐵路（Russian Railways）公關經理普切爾尼科夫（Pavel Pchelnikov）28日被發現陳屍莫斯科自宅陽台，身上出現槍傷，被俄國媒體報導為「自殺身亡」。但今年1月下旬起，該國多名高官及能源交通產業高層離奇自殺，或者死於詭異事故，如今又添案例，再度引發揣測。

綜合外媒報導，52歲的普切爾尼科夫曾是普丁盟友，之後卻似乎表態批評烏克蘭戰爭。他曾驕傲宣稱自己是「俄羅斯鐵路公司最有經驗的公關經理」，1個月前才和家人一同出門旅遊，並在社群媒體上分享溫馨照片，如今驟逝更加劇外界質疑。

俄羅斯鐵路2月27日就被歐盟列為「支持俄羅斯非法入侵的關鍵產業」而遭制裁，但7月開始呼籲解除限制，因為他們「被限制履行社會意義及人道主義功能的能力」，被認為是對戰爭的表態。私人調查機構Top Cargo 200更指出，俄羅斯鐵路最近遭到克里姆林宮施壓，因為未能阻止烏克蘭駭客癱瘓鐵道網絡，導致供應物資嚴重延遲送抵前線。

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