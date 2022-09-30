北溪天然氣管線破裂！專家曝恐釀「全球氣候災難」：人類恐無一倖免

▲北溪天然氣管線破裂導致溫室氣體外洩，在波羅的海形成巨大泡泡。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯在波羅的海興建的天然氣輸送網絡「北溪」（Nord Stream）1號、2號管線，其中3處罕見在同一時間出現損壞，至今為止仍停止運作，目前尚無法得知管線被破壞的原因。不過，天然氣輸送管線出現損壞卻導致甲烷外洩，因為甲烷是地球上第2大溫室氣體。專家警告，認為甲烷外洩恐對全球氣候招致災難性嚴重後果，包括海洋汙染等，屆時生態、漁業、甚至人類恐無一能倖免。

根據《歐洲新聞台》（Euronews），俄羅斯在波羅的海興建的2條北溪天然氣運輸管道損壞後，儘管目前已停止運作，卻仍出現原因不明的甲烷洩漏。甲烷是導致氣候變遷、僅次於二氧化碳的第2大溫室氣體，科學家們認為未來幾年大幅削減甲烷排放，將會是遏止氣候變遷的重要手段。

美國智庫乾淨空氣工作小組（CATF）的資深大氣化學家麥凱布（David McCabe）針對這場災難表示，「目前潛藏著許多不確定性因素，假設這些天然氣管道出現故障，那麼對於全球氣候將會帶來極具災難性的影響，甚至規模可能是前所未有的。」

▲設於德國盧布明的北溪天然氣1號管線。（圖／路透）

麥凱布與其他溫室氣體排放專家們一致認為，目前還不太可能評估氣體洩漏的規模，因為當中潛藏著許多不確定性因素，包括管道中氣體的溫度、洩漏的速度，以及氣體在到達水面之前，水中的微生物會吸收多少氣體。

麥凱布表示，「但由於這兩條北溪管線主要含有甲烷等溫室氣體，發生如此大規模、高度破壞性排放事件的可能性令人非常擔憂。」

專門從太空監測溫室氣體排放的加拿大公司GHGSat的副總裁高提耶（Jean-Francois Gauthier）表示，從現有數據保守估算，首次發生氣體洩漏時，每小時排放的甲烷超過500公噸，隨著時間推移，壓力與流速都在下降。

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