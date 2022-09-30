吞烏4佔領區是「俄製」騙局　拜登連說三個「永遠」不承認

▲俄羅斯併吞烏克蘭四州。（圖／影音新聞中心製作）

實習記者任庭儀／編譯

俄羅斯併吞儀式迫在眉睫，美國總統拜登嚴正表示，俄羅斯為追求帝國野心，企圖強奪烏克蘭領土主權的主張，公然違反《聯合國憲章》，「美國永遠、永遠、永遠不會承認俄羅斯對烏克蘭領土主權的主張。」 他強調，烏克蘭親俄勢力的公投是一場「俄羅斯製」的騙局，一旦莫斯科強行併吞佔領區，美國將會實施新一輪制裁。

克里姆林宮27日公布4個佔領區的公投結果，聲稱在烏克蘭頓內茨克、盧甘斯克、札波羅熱、赫爾松舉行的投票是公正的，且以壓倒性的高票贊成脫烏入俄。

然而，此次公投並沒有受到監督，人們被武裝軍隊恐嚇投票的報導到處都是，西方國家與烏克蘭都認為這次的投票「毫無價值」。

▲莫斯科紅場橫幅上寫著：「頓涅茨克、盧甘斯克、札波羅熱、赫爾松—俄羅斯！」。（圖／路透）



據BBC報導，莫斯科紅場（Red Square）正在有條不紊的準備著30日的併吞儀式，寫著「頓涅茨克、盧甘斯克、札波羅熱、赫爾松—俄羅斯！」標語的廣告牌遍布會場周遭，宣示著這四個地區將成為俄羅斯的一部分。

俄羅斯總統普丁希望透過併吞烏克蘭占領區，讓他能夠辯稱俄羅斯領土正遭受西方的攻擊，以抑制一些國家對基輔的軍事援助。

白宮28日指出，新一輪制裁將針對俄羅斯境內、外對侵略行動提供支持的個人與團體。拜登也在29日出席太平洋島國峰會時強調，如果俄羅斯吞併烏克蘭占領區，美國一定會實施新的制裁，因為這是公然違反《聯合國憲章》，「美國永遠、永遠、永遠不會承認俄羅斯對烏克蘭領土主權的主張。」





