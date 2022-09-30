快訊／普丁簽條約了！　正式將烏克蘭4州併入俄羅斯

▲普丁在克里姆林宮簽署條約，正式將烏克蘭4州併入俄羅斯。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

俄羅斯總統普丁30日晚間9時許（台灣時間）在克里姆林宮會見盧甘斯克、札波羅熱、赫爾松及頓內茨克等4州地方政府首長，完成4州簽署加入俄羅斯的條約。

俄羅斯2月發動「特殊軍事行動」入侵烏克蘭後，至今佔領了烏克蘭盧甘斯克、札波羅熱、赫爾松及頓內茨克等4州，近期更在4州舉辦「脫烏入俄」公投。

根據俄羅斯中央選舉委員會27日公布的結果顯示，同意率分別為頓內茨克99.23%、盧甘斯克98.42%、札波羅熱 93.11%及赫爾松87.05%，全數高票通過。

▲普丁會見烏克蘭4州地方首長，完成4州簽署加入俄羅斯的條約。（圖／路透社）

外媒分析，普丁如此急於吞併4個烏克蘭地區、主張領土主權，恐怕與烏克蘭軍隊即將在戰場上逆轉有關。盧甘斯克、札波羅熱、赫爾松及頓內茨克等4州大約占烏克蘭15％領土。

各界對於這場「假公投」結果表達強烈質疑與譴責。烏克蘭政府指出，俄羅斯2014年也使用相同手段併吞克里米亞，「假公投」目的就是為了升級戰爭、合理化全面動員，總統澤倫斯基也誓言捍衛被佔領區的人民。

美國總統拜登表示，絕不會承認烏克蘭領土分離。美國國務卿布林肯也說，西方絕不承認這次公投結果，「我們和許多其他國家已非常明白表明，我們不會、絕對不會承認俄羅斯兼併烏克蘭領土」。

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）抨擊這次公投「公然違反國際法」，他已經與烏克蘭總統澤倫斯基通過電話，「明確表達北約盟邦對烏克蘭主權和自衛權的支持堅定不移」。