烏克蘭讚台灣抗俄援烏！　諷中國是「敵人的朋友」

▲烏克蘭外交委員會主席梅列日科（Oleksandr Merezhko）領軍，成立15人跨黨派友台小組。（圖／翻攝推特）



實習記者任庭儀／編譯

烏克蘭友台小組主席梅列日科表示，盼台灣可成為烏克蘭戰後重建的一員。他稱讚台灣立法院在俄羅斯入侵後火速聲援抗俄，提供烏克蘭價值數百萬美元的人道主義援助。相比之下，中國在俄烏戰爭中不表態與默認的行為則受到梅列日科的譴責。

據德國之聲（DW）報導，烏克蘭國會外交委員會主席梅列日科（Oleksandr Merezhko）8月中旬成立友台小組，以促進烏克蘭與台灣的經濟和文化交流。他向DW指出，「台灣立法院很快通過了一項支持烏克蘭的決議，並對俄羅斯實施了嚴厲的制裁。這對我們真的很有幫助」，感謝台灣對烏克蘭的援助。

而根據北京發布的新聞聲明，中國外交部長王毅和烏克蘭外交部長上周於聯合國大會進行會晤。王毅表示，北京致力於透過對話實現烏克蘭的和平，各國的主權和領土完整應受到尊重。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）回應，烏克蘭重視中國的國際地位及其影響力，希望中方在緩解當前危機方面發揮重要作用。

然而，梅列日科卻反駁，北京一直在幕後支持莫斯科，中國到現在還在繼續購買俄羅斯的能源，這為他們在俄烏戰爭提供了資金，「事實證明，中國是我們敵人的朋友。」

他呼籲台灣在基輔設立一個台北代表處，「我贊成與台灣達成國際協議，就像波蘭和台灣之間達成的那種協議。我贊成與台灣發展各種各樣的關係，我希望看到台灣在烏克蘭的重建中發揮作用。」



