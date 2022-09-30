正妹倒垃圾也迷人！噁男竟當街襲胸　挨告瞎辯：頭暈不小心抱到

▲田男見倒垃圾的正妹心生淫念、竟從後熊抱還偷摸奶，法院判他拘役50日。（圖／翻攝pakutaso網站）



記者蔡怡萍／高雄報導

高雄田姓男子，看見一名正妹小雅（化名）倒完垃圾準備回家，竟色心大起，趁小雅轉頭背對猛然上前熊抱，鹹豬手揉捏了她胸部一下，小雅大為驚嚇用腳踹開對方逃離現場。田男被告性騷擾後，他辯稱因為當下「一陣頭暈」，是不小心抱到小雅，對於離譜的辯詞法官不採信，依性騷擾罪處拘役50日，可易科罰金5萬元，可上訴。

檢察官調查指出，小雅在今年2月5日下午4時許，在自家門前等垃圾車，沒想到竟遭騎車經過的田男盯上，他一見小雅的美貌驚為天人，同時卻心生猥褻之意，趁小雅倒完垃圾轉身要進家門時，在大街上就直接從背後環抱，手也趁隙觸摸了她胸部一下，小雅頓時被嚇得花容失色、奮力拳打腳踢並大聲喝斥，田男才趕緊跳上機車逃離現場。

小雅氣得報警並堅持提告，表示她突然被站在旁邊的陌生男子從後方抱住，且感受到胸部被摸了一把，但田男在法庭上仍持續狡辯，表示因為「頭暈暈的、是不小心抱到」，法官檢視路口監視影像，明顯拍到田男從後靠近小雅、並往前撲抱等犯行，罪證確鑿。

高雄地院審理後，認為2人素不相識、小雅應無誣陷動機，且田男說他頭暈，又怎麼有力氣舉手環抱，罪堪認定，事後又否認犯行，沒有任何道歉或賠償舉動，小雅也拒絕原諒，依性騷擾罪判田男拘役50日，可易科罰金5萬元，全案仍可上訴。