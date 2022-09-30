公職妹曝「職場淫亂內幕」！　受訓遇噁男闖房硬來：當時很難拒絕

▲原PO分享職場恐怖內幕。（示意圖／記者蔡紹堅攝）

記者朱祖儀／綜合報導

不少人初入職場需要一段時間才能適應，但如果碰到不對勁的狀況一定要求救！一名女網友表示，最近剛考上公職，結果開始工作才發現，有數名主管明明已經有家庭，結果還和其他女同事有染，就連她出去受訓，也有人試圖伸出狼爪，讓她相當害怕。許多網友看到後紛紛表示「快檢舉啊！」

原PO在「Dcard」發文表示，最近剛考上公家單位的正職，結果一進到職場才發現，同事間經常發生「宮鬥事件」。之後打聽後才知道，原來有很多名主管和外包人員或正職有不單純的關係，其中還有不少人已經有自己的家庭，但還是在職場上發生婚外情。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO透露，某次出去受訓的時候，也遇到有男生帶著酒跑進她房間，說要一起喝酒，結果差點就被對方非禮。她表示當時對方是直接跑來敲她的房門，說想要進到她房間裡面聊天，當下很難拒絕對方，沒想到隨後就碰到這種情形，讓她覺得相當可怕，好奇問「公家機關都這麼恐怖的嗎？」

▲原PO差點被人非禮。（示意圖／視覺中國CFP）

不少人看到後紛紛表示，「建議你下次收集證據或是直接撥110」、「拍拍原po我出社會進入公司幾年而已，社會經歷比較少，我也是嚇一跳，但遇到的沒有太誇張，男女之間的界線在職場上會變得很虛，後來學習到，自己個人狀態會投射到職場，所以要小心嚇到心理創傷的感覺，以致我未來找對象，我一定會好好參考對方的工作和職場環境」、「帶酒進妳房間，差點被？？這不報警嗎」。

也有人指出這和公家機關的職場文化無關，「這跟公家機關沒關係吧，社會就是這樣啊，習慣就好，早就見怪不怪」、「是什麼機關，我父母也都公務員，沒聽過這些事情」、「我的單位都沒有這種情況，只有處理不完的工程列管、查核、議員關心還有各種陳情」、「那個職場都有可能會發生這些事，一樣都是人，怎麼會覺得只有公家機關這樣」。

▲有人提醒，在職場上要多加小心。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

另外，還有網友提醒，「跟那些人保持職場禮貌關係就好，也不要私下跟任何人閒言閒語，因為妳不知道那個透露口風的人是不是在造謠，他的目的可能是希望妳把事情捅開來，然後讓妳被長官／同事針對、排擠，甚至被懲處，職場上很多人心機很重，妳自己要小心」、「很正常，職場上都是這樣的，妳就當不知道吧不要亂講話，還有保護好妳自己，就算沒帶酒，男生硬要進妳房間說什麼都一定要拒絕」。