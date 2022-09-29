普信男告白正妹...秀對話「她答應了？」　網傻眼勸：去看醫生

▲男大生搭訕正妹後秀超自信對話，讓網友傻眼。（示意圖／pakutaso）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

有時過度的自我感覺良好，可能會誤會別人的反應。一名男大生表示，自己在通識課搭訕鄰座正妹，自認對方與他相談甚歡，但他不清楚女生的回覆算不算答應交往，並附上「超自信」對話紀錄。沒想到網友看完都不禁傻眼喊，「普信天花板、有病記得看醫生」。

一名男大生在Dcard上以「這樣是答應了嗎？」為題發文，表示今天上課時旁邊坐了一名正妹，於是他向正妹要了IG，回去後便傳訊息跟正妹打招呼，原PO自認與對方聊得不錯，正妹的回覆也感覺對自己有興趣，「於是我就跟她告白了」。

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▲普信男搭訕正妹後自我感覺「過度良好」。（圖／翻攝自Dcard）

不過告白後正妹的回覆，讓他不清楚算不算答應，而且事後也沒再回訊息，讓原PO疑惑「是太害羞還是在忙嗎？」並附上對話希望網友幫他解惑。

從原PO附上的對話中可以看見，他打完招呼後自稱「是剛剛坐你旁邊的帥哥」，正妹禮貌回覆哈哈後，原PO又表示「我看我們很合得來，要不要在一起？」得到正妹尷尬的表情回覆後，他又追問「所以是要嗎？」

▲普信男秀出對話後讓網友大傻眼。（圖／翻攝自Dcard）

網友看完對話後都直呼頭很痛，不解男大生怎麼會認為女生對他也有興趣？從對話裡可以看出，女生都是尷尬禮貌性的回覆他，因此一致認為原PO是「普信天花板」（意指明明條件普通，但卻十分自戀的人），紛紛留言「有病要記得去看醫生欸」、「超級噁男…」、「誰會說自己是帥哥？哪裡看得出來你們很合？」、「你是不是忘記吃藥」、「恭喜你進我的奇文共賞的收藏了」。

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