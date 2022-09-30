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蘋果副總裁「講1句話」被開除　千萬年薪沒了！25秒片讓庫克氣炸

@itsdanielmac Quite the occupation this man has #mercedesbenz #supercarstiktok #slr #car ♬ original sound - DANIEL MAC

記者吳美依／綜合報導

蘋果採購部門副總裁布萊文斯（Tony Blevins）因為失言而遭開除，失去千萬年薪的工作。原來，他參加被訪問職業內容時竟回答，「我擁有豪車，打高爾夫球、愛撫大胸部的女人，但周末和重大假日都不用上班。」這段25秒受訪影片在網路瘋傳，引發數百名員工投訴，據傳執行長庫克（Tim Cook）也非常生氣，憤而開鍘。

TikTok網紅麥克（Daniel Mac）以製作「訪問職業」影片聞名，他8月18日在加州圓石灘（Pebble Beach）的車展上採訪布萊文斯，並於9月5日上傳影片，雖然現場的人似乎被那番回應逗樂，大部分人顯然覺得一點也不好笑。

影片中，布萊文斯坐在一輛50萬美元（約新台幣1587萬元）的賓士麥拉倫（McLaren）裡，他引用1981年電影《亞瑟》（Arthur）經典台詞，「我玩賽車、打網球、愛撫女人，但周末都能休假，我是自己的老闆」，以「照樣造句」方式回答自己的工作內容。

▲▼蘋果採購部門副總裁布萊文斯（Tony Blevins）因為失言而遭開除。（圖／翻攝TikTok@itsdanielmac）

▲布萊文斯（Tony Blevins）因失言而遭蘋果開除。（圖／翻攝TikTok@itsdanielmac）

多名知情人士向《彭博社》爆料，這部影片近幾周成為蘋果員工及商業夥伴的八卦話題，蘋果營運及採購團隊也向人資通報投訴，而庫克及首席營運官威廉姆斯（Jeff Williams）對此非常生氣。

布萊文斯在蘋果任職22年，外界估計年薪高達27.3萬-37.7萬美元（約新台幣867萬-1197萬元），在全公司100名副總裁中，僅30幾位能夠直接向庫克匯報，而他正是其中之一。布萊文斯在協助蘋果擊敗競爭對手、獲得突破性技術方面扮演關鍵角色，最近才談成一筆重大交易，成功壓低關鍵零件成本。

布萊文斯接受《彭博社》採訪時，證實自己因為此事遭到開除，並且公開道歉，「我想藉此機會，誠摯向任何因為我錯誤的幽默嘗試而感到冒犯的人道歉。」蘋果29日也證實，在數百位員工投訴後，布萊文斯將離開矽谷辦公室。

 

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