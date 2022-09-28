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重機妹股票慘賠！「比基尼衝北宜」ω曲線狂震　網暈：凝視著深淵

網搜小組／劉維榛報導

長腿正妹「巴逆逆」時常騎重機跑業務，尤其火辣身材讓她一夕爆紅。最近巴逆逆為了兌現7月的一個承諾，她穿比基尼現身在北宜公路上，胸前UU曲線因騎行過程不斷晃動，讓網友狂喊好香，「凝視深淵快15分鐘，為什麼身心還是很愉悅！」

「巴逆逆」最近在YouTube頻道上傳一段超養眼的火辣影片，只見她一臉害羞、緩緩脫下上衣，脫到只剩下藍色比基尼，接著坐上重機，姣好身材一覽無遺，而這趟熱血的北宜之旅，其實是巴逆逆為了要兌現「7月股票慘賠的承諾」。

原來巴逆逆7月21日在粉專發文，她自爆股票狂賠錢，因此狠發誓「再進場我就是狗，我戴項圈穿比基尼上北宜，還貼個愛德華大哥哥的牌子在身上啦！」爆笑的是，發文完20分鐘，巴逆逆就手癢下單，而且「有賺一點！」

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▲▼ 。（圖／巴逆逆提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼ 。（圖／巴逆逆提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼ 。（圖／巴逆逆提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼ 。（圖／巴逆逆提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲ 巴逆逆還戴上項圈。（圖／巴逆逆提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

為了兌現這個承諾，巴逆逆果真火辣脫了，除了性感比基尼之外，也戴上愛心項圈，車尾還掛上「股票狗」的手寫看板，而巴逆逆一路熱血騎到坪林區的東木河茶莊才停下，她隨即喊話「要趕快穿衣服了...感到非常丟臉，羞恥PLAY！」

近15分鐘影片曝光後，底下網友被看了頭暈眼花狂喊，「這部影片很香阿」、「短短15分我都注意UU」、「U質頻道」、「到底騎到那裡了？我真的無法專心看視頻」、「凝視深淵快15分鐘，為什麼身心還是很愉悅」、「說到就做到，這已經很了不起了」、「辣妹自然性格又帥氣，太迷人了」、「原來崎嶇的路面也能成就迷人的風景」。

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