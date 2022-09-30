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「疫苗價格封箱計時器」啟動！藍：花400億納稅錢有多少秘密？

▲▼ 國民黨文傳會今（30）日召開「疫苗價格封箱計時中」網路直播上線記者會 。（圖／國民黨文傳會提供）

▲國民黨文傳會召開「疫苗價格封箱計時中」網路直播上線記者會 。（圖／國民黨文傳會提供）

記者崔至雲／台北報導

國民黨文傳會今（30）日召開「疫苗價格封箱計時中」網路直播上線記者會。針對400億疫苗採購價格黑箱，國民黨提出三項要求，包含公開合約內容，不能陳時中說30年就30年。不再採購的疫苗，如AZ，或不受多數國人信賴的疫苗，如高端，要公開採購價格；下會期衛福部新編列暴增600多億防疫預算，與現實脫節，立法院應嚴格把關。

國民黨文傳會主委洪孟楷表示，過去一年多，衛福部編列400億元預算採購疫苗，但疫苗從第一批到貨迄今，國人都不清楚每劑疫苗到底採購了多少錢？衛福部一紙公文將採購合約存封30年，就是要黑箱30年嗎？因此，國民黨上架「疫苗價格封箱計時中」的計時器，每分每秒持續地計算衛福部何時會公佈疫苗採購價格？

洪孟楷與副發言人楊智伃也共同揭開「疫苗價格封箱計時中」計時器的直播網站，洪孟楷表示，「黑箱中存放多少秘密？」計時器過的每一分每一秒都代表民進黨政府拿國人納稅錢採購疫苗，卻不願公布價格，浪費的時間已經過了575天又23個小時。只要一天不公佈黑箱的疫苗採購價格，就會繼續計算時間。

楊智伃說明，「疫苗價格封箱計時中」計時器是從2021年3月3日，我國第一批疫苗採購的那一天開始計算，要持續計算前衛福部長陳時中罔顧多少人民納稅錢、甚至罔顧多少條人命？只為自己的選舉利益往上爬。

談到直播網頁的呈現，楊智伃指出，採用比較陰暗、廢墟感的設計，希望體現出民進黨的黑暗面，同時呈現陳時中曾說過非常荒謬無稽的話，例如陳時中曾說「要怪就怪病毒」、「世界怎麼跟得上台灣」，也曾在3+11沒有會議記錄時說「我會負責」，也說「公佈高端價格對社會有什麼好處？」試問無傷大雅的價格為什麼不公開？

洪孟楷也表示，計時器將在YouTube頻道上不斷電地24小時直播，提醒國人民進黨政府花了400億人民的納稅錢，但過了多久時間卻遲未公佈黑箱的數字？他強調，這不是選舉，即便過了1126，只要民進黨一天不公佈採購疫苗價格，就不會關閉網站。同時歡迎網友持續關注、討論並留言，將利用此頻道與網友做互動，希望大家共同來討論、監督。他表示，不分藍綠、不分黨派，全民都有了解黑箱疫苗採購價格的權利，要求民進黨政府說清楚、講明白。
 

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