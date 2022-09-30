團客入境2天內快篩陰可外出　王必勝：旅客自主「導遊不用檢查」

▲指揮官王必勝說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

國門將於10月13日正式開放，屆時自由行旅客入境後，領取4劑快篩，當天採驗陰性便可自由行動，不過指揮中心也未有追蹤規定。團客部分則是每兩天快篩一次，有症狀也需快篩。指揮中心再次強調，這些快篩行為都是「自主檢查」，即便是團客也沒有要求領隊或導遊檢查。

國門開放後，入境旅客除了下機無須PCR，可直接0+7免隔離，也僅發放4劑快篩，有症狀自主使用。不過，團客部分有2天快篩一次的規範，對此指揮中心指揮官王必勝重申，這部分「沒有要領隊、導遊檢查」，全都是由旅客自主檢查，目前規定是入境後外出須有兩天內快篩陰性結果。

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交通部長王國材29日表示，禁團令10月13日解除，入境團檢疫0+7，每天出遊要有2天內陰性證明就可出遊，等於6天遊程就要有3次檢驗，「負責確認的是導遊領隊，旅客快篩後要跟導遊通報和說明是陽性或陰性」，陽性就按照國內通報處理，同團其他人快篩陰性就繼續旅遊，該團不受影響。

觀光局也說，10月13日過後將參照和依循0+7自主防疫管理規定，由入境遊客自己快篩，可透過拍照或上傳群組等方式通報導遊，而一旦有發現確診狀況和症狀也要主動通報，因國外旅客來台不清楚通報規定，語言不通，因此賦予導遊協助通報和協助旅客就醫權利。

不過，指揮中心與交通部的規範不同調，王必勝強調「沒有所謂不同調」，因為規定入境外出要有兩天內的快篩陰性結果，尤其旅行團，兩天就會篩一次，因為要有兩天內的快篩陰性結果，「這部分都是同調的。」

針對10月13日起，採取0+7入境檢疫的流程，指揮中心以「桃園機場第二航廈」為例說明。入境台灣者下機後，第一關會經過防檢局查驗，「審單區」將撤除；第二關進入疾管署的「發燒篩檢站」，此處將會協處健康異常旅客；接著到達行李提取大廳時，將會於此發放4劑快篩。

成功入境後，無症狀者可直接搭乘大眾交通運輸工具，或是搭乘防疫車輛、自駕、機關團體或親友接送至自主防疫處所。