LIVE／確診7+7有望鬆綁「5天篩陰解隔」　指揮中心最新說明

生活中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（9/30）日14:00召開記者會，由指揮官王必勝說明最新疫情。國門將於10/13開放，而國內確診「7+7」也有望調整，行政院首席防疫顧問張上淳認為，可考慮滿5天篩檢陰性就解隔，後7天自主健康管理也可以取消聚餐、聚會禁令，相關規劃有待記者會進一步說明。

目前國內確診需要進行7+7居家照護與自主健康管理，確診者密切接觸者則是依照疫苗接種狀況，可以選擇3+4居家隔離與自主防疫，或者0+7檢疫措施。

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王必勝先前接受媒體專訪談到，國人確診「7+7」，會先針對後7天的自主健康管理部分進行討論，可能會改成自主健康監測，或再進一步變成7+0，即7天隔離完就能恢復正常。

發言人莊人祥在防疫記者會上回應，確診者同住家人未來是不是全都改為0+7，這部分一直都有在討論中。至於確診者的防疫措施，會送專家會議專家討論，還需要些時間。

而行政院首席防疫顧問、指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳接受《自由時報》專訪中則指出，針對確診者可考慮滿5天篩檢陰性就解隔，至於後7天自主健康管理，現行禁止聚餐、聚會，也考慮比照自主防疫，快篩陰性就不受限。

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