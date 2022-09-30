向下延伸！5歲納入義務教育　蔣萬安：私幼補助提高至3萬2

▲蔣萬安今日舉行「向世界學習 開創教育新格局」政策發佈會。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安今（30）日公布教育政策，他以「3大階段10項政策」推動，其中他承諾，上任後教育預算中，非人事費用預算年增8%以上，將用在發展課程、建構校園安全、鼓勵創新計畫以及改善校園環境和師資培訓。

蔣萬安提到，自己已經有兩個孩子，也即將迎來第三個孩子，他一直在思考，未來的台北，要給孩子什麼樣的教育模式及環境？才能讓我們的下一代具備專業的素養、能力，立足台灣，走向國際。

他將教育政策分為「幼兒教育」、「國民教育」，以及「中等及後中等教育」。以「幼兒教育」而言，他將成立STEAM及新科技發展辦公室，透過設計幼兒身處的環境，提供他們多元學習機會。

蔣萬安指出，未來也將逐步實施五歲幼兒納入義務教育，包含，增設幼兒園班數，並以特殊需求地區及2歲專班為重點設置；補助私幼學費，2-4歲每學期補助13,660元提升每年50,000元、5歲將依家戶所得級距，每年補助學費分別提高為12,000、22,000及32,000元；補助幼教課程及設施補助公幼、非營利幼兒園、準公共化及私立幼兒園相關課程及設施，全面提升幼教品質，弭平公私立幼兒園之間差異。

針對「國民教育」，蔣萬安說明，每個孩子都是獨立個體，追求高品質教育就必須尊重孩子的差異性，未來將推動學生為本位的高品質教育，讓台北的學生更具競爭力，鼓勵學校辦理各式教育實驗方案，實施雙語、科技及人文教育，並注重品格教育。彈性補助學校辦學經費以發展各式教育方案。

其中，蔣萬安強調，立法院在今年四月分通過《食農教育法》，培養均衡飲食觀念，增進國民健康是重要的方針之一，未來中央跟地方政府一起協助學校，強化、把關中小學營養午餐品質，增補學校營養師名額，讓孩子吃的安心，健康成長，同時彈性增加學童用餐時間5-10分鐘，讓孩子好好吃飯。

至於「中等及後中等教育」政策，蔣萬安說，身心障礙學生的形態多元，服務需求不同，近年障礙等級嚴重的學生增加，特教教師分身乏術，特教資源不足的問題也一再顯現。 特教育現場一般老師對身障學生的認識與應對能力，增加公眾服務人權模式培訓，以達成整體平權意識提升。

台北市目前約有300棟50年以上的高齡校舍，蔣萬安認為，除歷史建物之外，必須逐年進行整體規畫，推動改建新校舍，營造智慧、安全、節能、健康之永續校園，打造更健康、更安全的學習環境。

此外，蔣萬安也將成立技職教育專責單位，技職教育過去提供臺灣基礎建設人力，及促進經濟產業發展，有非常高的貢獻，跟普通教育一樣的重要，但隨著少子化、以及產業變動快速，技職教育面臨許多困境，未來政府必須主動出擊，讓技職教育符合產業變動及實務需求。

蔣萬安針對台北市進入超高齡社會說明，未來也期待提供樂齡階段的學習，將結合北市大、12所社區大學、12間樂齡學習中心及企業，提供進修課程及場地。並運用網路平台提供市民不出門的便利學習管道，另外將發行市民進修券，滿足市民進修需求及意願。

最後，針對教師政策，蔣萬安也說明，面對少子化減班，造成學校及教師極大的壓力，為保障教師工作權，對於簡單超額教師將協助介聘他校、若無缺，將留原校或支援他校或其他教育機構；高中職教師應逐年給予編制，使學校有完善的師資進行教學研究及實驗；也將研議教師任職每滿10年給予有薪假一個月。

