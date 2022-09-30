徐國勇讚房地產「護國群山」　賴香伶譏：把年輕人壓垮的那座山

▲賴香伶。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者李密／台北報導

日前內政部長徐國勇表示，帶動各產業推動台灣經濟的房地產業，是「護國群山」，還說不動產業是「真正的火車頭」，引發各界熱議。對此，民眾黨桃園市長參選人賴香伶30日痛批，徐國勇口中的「護國群山」是把年輕人壓垮的那座山，連原本將要排審的平均地權條例也因兩大黨「不知名壓力」被喬掉了，她替努力買房的年輕人感到痛心。

▲內政部長徐國勇將房地產業喻為「護國群山」。（資料照／記者李毓康攝）



對於徐國勇日前將房地產業比喻成「護國群山」，不動產業則是「真正的火車頭」，賴香伶表示「感到非常難過」，質疑徐國勇是否可曾想過，「護國群山」是讓現在年輕人永遠都跨不過，把年輕人壓跨的那座山；「真正的火車頭」拉的火車，是現在年輕人連車票都買不起的那部火車。

賴香伶說，看著本來即將排審的平均地權條例，因為兩大黨不知名的壓力活生生地被喬掉；在租賃條例中的協商，又看見執政黨政府的消極，「真的非常地替年輕人感到痛心，這樣的政府，到底把努力買房的年輕人當成什麼了？」

賴香伶批評，眼中沒有人民只有選票的執政黨政府，一心一意的只想攻擊在野黨，民進黨團總召柯建銘「每天晚上都打了千字長文給高虹安委員」，若是可以多花一點點的心思在年輕人、在居住正義上，想想如何排審，如何實質審查，這個國家才可以變得更好。

賴香伶也指出，在中央還是有許多認真推動住宅政策的公務員，立法院也有許多委員正在努力推動居正正義，在民間也還有許多正在努力實現居住正義的團體。她承諾會持續和人民、和年輕人站在一起，繼續在中央與地方努力，推動居住正義四法的修法；在地方獲得勝選，實現居住政策每一項政見，「一起監督改變這個只會開支票、攻擊在野黨的傲慢政府。」

▼賴香伶30日籲內政部長徐國勇重視居住正義。（圖／翻攝自Facebook／賴香伶）

