擔任嘉賓頒紅包「涉變相賄選」！桃檢偵辦　張善政怒了：來抓我

▲國民黨桃園市長參選人張善政遭人爆料涉及賄選，怒斥「蔡英文現在就來抓我！」（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

國民黨桃園市長參選人張善政25日出席重陽敬老活動，並為中獎者頒發現金紅包獎項，現場不斷有支持者高喊凍蒜，不料卻因此遭人向媒體爆料，張此舉涉嫌賄選。對此，桃園地檢署表示將分選察案，釐清有無賄選；張善政今則嚴正駁斥，直呼「蔡英文，你要來抓我，現在就來抓我！敢不敢？」

張善政25日受邀出席由國民黨桃園市議員舒翠玲所舉辦的協會敬老活動，現場摸彩頒獎，並由張親自頒發紅包給中獎者，不料這一舉動卻遭人爆料疑似涉嫌賄選。張善政今(30日)特別聲明，「這活動不是我主辦、獎金不是我提供，我在這邊要特別提醒，今天報導這新聞的朋友，請你潔身自愛，不要加入《鏡週刊》、《鏡電視》之流。最後，甚至我知道說，民進黨說已經啟動所謂的司法調查、檢調調查。」

張善政怒斥，「我覺得蔡英文，你要來抓我，現在就來抓我，敢不敢？民進黨這次，自從我參選以後，你們用多少卑鄙的手段抹黑、媒體的打壓，我覺得非常非常不齒。一個選舉做到這個樣字，真的讓我們桃園、台灣所有的民眾失望透頂。」

張善政說，最近這麼多活動，所有政治人物包括他、鄭運鵬、鄭文燦等，都有非常多機會受邀擔任嘉賓，在台上幫忙頒發獎品，「我覺得，這是大家已經非常接受的一種做法，剛講的說，不是我提供獎金，不是我辦的活動，我是貴賓，在台上頒發獎項，這是非常正常的。下面朋友喊當選是發自於內心，我非常感激，但是我沒有辦法約束他們。這個媒體變成頭條報導，真是自甘墮落，變成《鏡週刊》、《鏡電視》之流！」

針對此案，桃檢指出，本署收到任何選舉之檢舉案件、情資均會依法處理。至個案情形，均由承辦檢察官依具體個案依法判斷、偵辦。